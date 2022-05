La Comisión Europea acepta tramitar una iniciativa que propone eliminar todas las ayudas al sector ganadero

El sector ganadero sigue estando en el punto de mira de muchos colectivos. La Comisión Europea ha aceptado tramitar una iniciativa popular por denominada “End The Slaughter Age” (Acabemos con la era de los sacrificios) por la que quieren eliminar todas las ayudas al sector ganadero de la UE y de paso a todas las explotaciones ganaderas, según denuncia la Unión de Extremadura.

Según la Comisión dicha iniciativa cumple con los requisitos establecidos para su tramitación y que por lo tanto están obligados a hacerlo, «pero lo que no se nos ha informado por parte de la Comisión es que las organizaciones que promueven este tipo de iniciativas, que son muy costosas de tramitar, suelen ser organizaciones subvencionadas tanto por la Comisión Europea como por las administraciones nacionales de los estados miembros».

DADO QUE LA INICIATIVA PARTE DE ORGANIZACIONES SUBVENCIONADAS POR LA UE PLANTEAN OTRA PARA RETIRARLES TODAS LAS AYUDAS

Desde la organización agraria repetan a aquellas personas que no quieran consumir carne, «pero lo que no podemos permitir es que una minoría subvencionada quiera imponer a más de 250 millones de ciudadanos lo que tenemos que comer o beber. Hay personas y políticos que les molesta que comamos carne, que consumamos azúcar, que tomemos una copa de vino y están continuamente atacando a un consumo y a una forma de vivir que llevamos siglos cuando no milenios y que se han demostrado su bondad en las dietas».

Por este motivo, y ante una iniciativa para eliminar todas las ayudas al sector ganadero, y»hartos de recibir amenazas e insultos todos los días por parte de una minoría subvencionada, ya va siendo hora de iniciar los trámites para la aprobación de una iniciativa popular de quietar las subvenciones a tanta asociación animalista que su único objetivo es vivir de las subvenciones públicas e intimidar a millones de ciudadanos para cambiar hábitos saludables de vida».

Desde la Unión recuerdan que según datos estadísticos de los 447 millones de habitantes de la U.E. el 56% o seas 250 millones de personas consumen habitualmente carne en su dieta y de ellos un 45% (201 millones) la utilizan para mantener una dieta equilibrada.

Asimismo, las explotaciones ganaderas europeas emplean a más de 4 millones de trabajadores en sus explotaciones cada año, que sumado al trabajo de autónomos en este sector, ascienden a más de 6 millones de trabajadores lo que ocupa la actividad ganadera de la U.E.