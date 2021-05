La comercializadora sevillana de frutos rojos BerryDealer Consulting expande negocio creando una división BIO de fruta y hortalizas

La comercializadora sevillana de frutos rojos Berry Dealer Consulting, expande su línea de negocio, creando una división BIO de fruta y hortalizas: The Organyc Co. El nuevo departamento se dedica a la exportación de frutas y verduras de cultivo orgánico local y de temporada para los mercados europeos, norteamericanos y del medio oriente.

Ubicado en la Calle Larios de Málaga, The Organyc Co está cerca de las zonas de producción (Axarquía, Guadalhorce, Córdoba y Granada) para agilizar el control de calidad y el seguimiento de pedido. Los productores colaboradores han sido seleccionados bajo el asesoramiento y control técnico de la consultoría bioqualis.com..

A nivel logístico, The OrganycCo se une al grupo gaditano Bernardino Abad en su nueva implantación malagueña estrenando su nueva oficina.The Organyc Co se posiciona como el canal orgánico de confianza y referenciadesde los productores ecológicos sostenibles andaluces hasta los consumidores bio responsables del mundo. En un mercado en pleno crecimiento y de mayor competencia, The Organyc Co se basa en 3 pilares:Compromiso, para construir y generar relaciones comerciales sostenibles. Transparencia, en prácticas y colaboración; y Respeto, por la humanidad y la naturaleza. Y con este fin ha creado una división BIO de fruta y hortalizas