La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha sacado a licitación las obras para la actualización y mejora del sistema de auscultación de las presas de titularidad estatal de la zona de Granada, con un presupuesto base de licitación de 2.313.386,16 euros, IVA incluido.

El contrato, correspondiente al expediente GR(DT)-7240, se tramita mediante procedimiento abierto, con tramitación anticipada y ordinaria, y establece un plazo de ejecución de 18 meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 21 de enero de 2027, a las 19:00 horas, a través de medios electrónicos. La apertura de las ofertas económicas está prevista para el 17 de marzo de 2027.

La documentación del proyecto, los pliegos y el resto de la información relativa al procedimiento de contratación se encuentran disponibles en el perfil del contratante de la CHG, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Más información en https://www.chguadalquivir.es/licitaciones