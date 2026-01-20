La certificación de sostenibilidad PEFC se convierte en un elemento clave en las futuras ayudas forestales en Andalucía

La Junta de Andalucía ha aprobado las nuevas bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a inversiones forestales no productivas, orientadas tanto a la prevención de incendios forestales como a la mejora ambiental y la resiliencia de los montes, en el marco del Plan Estratégico de la PAC (Pepac) 2023-2027 y con financiación del FEADER y en las que la certificación de sostenibilidad PEFC, un elemento clave en las futuras ayudas forestales.

Estas ayudas, dirigidas a titulares privados de terrenos forestales, reconocen el papel clave de los montes en la lucha contra el cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo y del agua y la prestación de servicios ecosistémicos fundamentales para la sociedad. En un contexto marcado por el aumento del riesgo de incendios y los efectos del cambio climático, la gestión forestal sostenible se consolida como una herramienta esencial para garantizar la estabilidad y el futuro de los ecosistemas forestales andaluces.

Las bases reguladoras se estructuran en dos líneas de ayuda complementarias.

Por un lado, una línea destinada a inversiones forestales para la prevención de daños por incendios forestales, orientada a reducir la vulnerabilidad de los montes frente al fuego y a reforzar su capacidad de resistencia.

Por otro, una línea de actuaciones selvícolas con objetivos ambientales, centrada en mejorar la estructura, diversidad y resiliencia de las masas forestales y favorecer su adaptación al cambio climático, incluyendo repoblaciones, desbroces, tratamientos selvícolas, apoyo a la regeneración natural, cortas sanitarias o la redacción y revisión de instrumentos de ordenación forestal.

En ambas líneas, las ayudas se conceden en régimen de concurrencia competitiva, con una puntuación máxima total de 100 puntos, y pueden alcanzar hasta el 100 % de la inversión subvencionable con un límite de 2.500 euros por hectárea. En este marco, la certificación forestal se mantiene como un criterio de valoración clave para el acceso a las ayudas, aportando en la línea de ayudas de actuaciones selvícolas con objetivos ambientales hasta 25 puntos en el caso de fincas de más de 400 hectáreas y hasta 20 puntos en fincas de menor superficie.

Junto a la certificación, las bases reguladoras contemplan otros criterios de priorización, como la ubicación de la finca en la Red Natura 2000 (hasta 25 puntos), su inclusión en parques naturales (hasta 5 puntos), la localización en municipios con riesgo de despoblación (entre 5 y 10 puntos), la existencia de instrumentos de ordenación forestal aprobados (hasta 20 puntos en fincas de menor tamaño), la presencia en áreas de conservación de especies protegidas (hasta 15 puntos) o la suscripción de convenios con la administración ambiental. En conjunto, este sistema de valoración refuerza la importancia de la planificación y la gestión activa, situando a la certificación forestal como uno de los elementos con mayor capacidad para mejorar la posición de las solicitudes en el proceso competitivo y reconociendo el compromiso de los propietarios forestales con una gestión planificada, responsable y verificable.