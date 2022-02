La CE presiona a EEUU para retirar el arancel a la aceituna negra “lo más rápido posible” o advierte de que tomará represalias

La Comisión Europea (CE) aseguró este miércoles 2 que está presionando a Estados Unidos para que elimine “lo más rápido posible” los aranceles que Washington impuso a las aceitunas negras españolas, después de la resolución de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a favor de la Unión Europea y la decisión de no apelar del país norteamericano. De todas formas, Bruselas recordó que si Estados Unidos retrasa en exceso el levantamiento de los aranceles, el club comunitario tiene la opción de imponer represalias.

“Estamos poniendo mucha presión sobre Estados Unidos para que elimine los aranceles lo más rápido posible y ponga su legislación en conformidad con la resolución de la OMC”, declaró el director de Asuntos Internacionales de la Dirección General de Agricultura de la CE, John Clarke, en la comisión de Agricultura de la Eurocámara.

Confió en que la decisión de la OMC esté implementada “bastante pronto”, pero reconoció que si Washington alarga el proceso, la Comisión puede imponer represalias. “Permaneceremos muy vigilantes sobre cómo Estados Unidos pretende acatar el informe del panel (de la OMC). No aceptaremos ninguna táctica dilatoria o que Estados Unidos juegue con el tiempo (…). Si, ojalá no sea el caso, Estados Unidos no acata el informe del panel en el plazo de tiempo razonable acordado con nosotros, tenemos la opción, bajo la OMC, de tomar contramedidas, represalias, compensaciones, aunque esperamos que eso no sea necesario”, expuso.

El pasado 19 de noviembre un grupo de expertos de la OMC dictaminó que los aranceles de Estados Unidos a la importación de aceitunas negras españolas eran «incompatibles» con las normativas del organismo, en un contencioso planteado por la UE desde 2019. El grupo de expertos consideró en concreto que EEUU actuó incorrectamente al deducir que las subvenciones concedidas a los productores españoles de aceitunas negras, en el marco de la Política Agraria Común (PAC), podían ser sancionables con aranceles.

La UE temía que una decisión de la OMC favorable a Washington fuera utilizada por EE.UU. como primer paso para desafiar toda la política de subsidios agrarios de Europa bajo el paraguas de la PAC. Una vez que Estados Unidos decidió no recurrir la decisión de la OMC y anunció que la implementará, Washington necesita “un periodo razonable de tiempo” para aplicarla, que debatirá con la UE.

“Estamos preparados para debatir lo que sería un periodo razonable de tiempo para implementar estos cambios en la legislación de Estados Unidos (que exige la resolución de la OMC). Como regla general, debe ser el periodo de tiempo más corto posible”, expuso Clarke, y precisó que, a su entender, Washington no necesitará pasar por el Congreso para implementar la decisión de la OMC, por lo que los plazos deberían ser más cortos.

LOS EURODIPUTADOS ESPAÑOLES RESALTAN EL DAÑO QUE HA HECHO A LAS EMPRESAS Y AL SECTOR RURAL ESTOS ARANCELES

Detalló que la OMC establece un máximo de quince meses si hay que cambiar leyes para aplicar una resolución del organismo, pero insistió en que sin el Congreso “podría ser mucho más rápido”.

La eurodiputada del PSOE Clara Aguilera aseguró que en este caso “se estaba poniendo en juego” el sistema de ayudas de la PAC y recalcó que los aranceles para las empresas afectadas “comercialmente” han supuesto “un desastre”.

“Era una guerra comercial desde el minuto uno y el daño está hecho. Comercialmente han perdido posición las empresas y alguien tendría que indemnizarlas”, aseveró, aunque no se posiciona sobre posibles represalias.

Desde el PP, Juan Ignacio Zoido también lamentó que el daño “ya está hecho” y puso el acento sobre “las cuantiosas pérdidas económicas” y “las costas judiciales, que se elevan a diez millones de dólares”. “Se ha perdido una cuota de mercado y un posicionamiento importantísimo en Estados Unidos, sustituido ahora por productores de países como Egipto o Marruecos. El impacto en las zonas rurales españolas ha resultado muy grave”, describió, y pidió compensaciones para los productores.

La eurodiputada de Vox Mazaly Aguilar llamó a la “celeridad” para que se resuelva la cuestión de los aranceles “cuanto antes”, mientras que desde Ciudadanos Adrián Vázquez llamó la atención sobre que Estados Unidos “si quiere, puede reventar un sector exportador”.