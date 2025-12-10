La CE escucha al sector y endurece los controles a las importaciones: aumento del 50% a países terceros y centrar los controles en residuos plaguicidas

El comisario europeo de Salud y Bienestar Animal, Olivér Várhelyi, ha presentado diversas actuaciones de la Comisión Europea dirigidas a reforzar los controles a las importaciones agrarias en las fronteras de la Unión Europea y en terceros países, incluyendo un aumento del 50% en el número de auditorías realizadas en países no pertenecientes a la UE durante los próximos dos años o un incremento del 33% en las auditorías de los puestos de control fronterizos europeos.

Este paquete de medidas llegó apenas un mes después de la reunión que la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), formando parte de una delegación de ASAJA ante diferentes autoridades de la UE, mantuvo con el gabinete del comisario húngaro, durante la cual la organización agraria trasladó sus reivindicaciones en este mismo sentido y, a diferencia de anteriores ocasiones, recibió una buena predisposición a estudiarlas por parte de los representantes comunitarios.

Entre otras medidas, la Comisión Europea anunció un aumento del 50% en el número de auditorías realizadas en países no pertenecientes a la UE durante los próximos dos años, manteniendo el nivel de control en los países de la UE; un incremento del 33% en las auditorías de los puestos de control fronterizos europeos, a fin de verificar que los Estados miembros están llevando a cabo inspecciones fronterizas de acuerdo con los requisitos de la UE; y un seguimiento más estrecho de los productos y países que no cumplen las normas, aumentando la frecuencia de los controles según sea necesario.

“EL COMISARIO CONFIRMA UN CAMBIO DE DISCURSO EN LA UE. EN LUGAR DE RECIBIR LOS ACOSTUMBRADOS RECHAZOS O VAGAS PROMESAS QUE NUNCA SE CUMPLEN, ENCONTRAMOS RESPUESTAS POSITIVAS”

Para ello, Bruselas también propuso un apoyo de la Comisión a los Estados miembros que realicen estos controles adicionales; la creación de un Grupo de trabajo de la UE específico para hacer más eficientes los controles de las importaciones, que se centrará en particular en los residuos de plaguicidas, la seguridad de los alimentos y piensos y el bienestar animal, y estudiará la posibilidad de adoptar medidas coordinadas de seguimiento de la UE sobre productos importados específicos; la formación de alrededor de 500 funcionarios de las autoridades nacionales sobre controles oficiales, a través de un programa específico de la UE; y normas actualizadas para permitir la importación de productos con trazas de pesticidas especialmente peligrosos que están prohibidos en la UE, de acuerdo con las normas internacionales actualizadas recientemente.

El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, valora positivamente que la Comisión haya atendido algunas de las demandas defendidas por la asociación en Bruselas: “El comisario de Salud confirma un cambio de discurso en la UE. En lugar de recibir los acostumbrados rechazos o vagas promesas que nunca se cumplen, encontramos respuestas positivas que se concretan en medidas contundentes. Estos pasos son necesarios para avanzar hacia la deseada reciprocidad respecto a las importaciones de países terceros, de tal manera que los productores europeos no sufran competencia desleal y los consumidores europeos tengan garantizada la seguridad de todos los alimentos, independientemente de su origen europeo o no europeo. Vamos a seguir reivindicando y estar vigilantes para que estas medidas y otras se cumplan en defensa de nuestros agricultores y ganaderos”.