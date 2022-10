La CE niega que se haya comercializado en la UE naranjas sudafricanas sin tratamiento en frío contra las plagas

La Comisión Europea (CE) afirmó este lunes que no se han comercializado en el mercado único de la Unión Europea (UE) naranjas sudafricanas sin ser antes sometidas al tratamiento en frío, que impide la llegada de plagas como la falsa polilla.

Sí reconoció que a los puertos de la Unión Europea han llegado partidas de naranjas desde Sudáfrica a las que no se les había aplicado dicho tratamiento y que en los propios puertos, antes de ponerse a la venta para los consumidores, se aplicaron medidas que evitaran la entrada de plagas.

«No hay naranjas que se hayan puesto en libre circulación en la UE sin este tratamiento adicional, que simplemente puede ser rehacer el tratamiento completo que se suponía que se tenía que haber hecho en Sudáfrica», declaró Bernard Van Goethem, de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la CE, durante un debate en la comisión de Agricultura de la Eurocámara.

El 14 de julio entró en vigor en la Unión Europea una norma que exige aplicar el tratamiento en frío a los cítricos que llegan al club comunitario desde países terceros con el objetivo de evitar la aparición de plagas como la falsa polilla.

No obstante, Van Goethem admitió que desde entonces sí han llegado a los puertos de los Veintisiete algunas partidas de naranjas sudafricanas a las que no se les había aplicado ese tratamiento.

ACLARAN QUE EL TRATAMIENTO EN FRÍO POR PARTE DE LOS ESTADOS MIEMBROS «SOLO PUEDE SER EXCEPCIONAL Y TEMPORAL»

Explicó que «algunos Estados miembros han evaluado el riesgo y asumido la responsabilidad de llevar a cabo un tratamiento a la llegada» de los cargamentos «para alcanzar el mismo nivel de seguridad que el previsto por la decisión que se aplica desde el 14 de julio».

Agregó que se ha aclarado a las autoridades sudafricanas que el tratamiento en frío por parte de los Estados miembros «solo puede ser excepcional y temporal», ante las grandes cantidades de cítricos en los puertos de la UE poco tiempo después de que comenzaran a aplicarse las nuevas reglas.

También dijo que se le ha hecho saber a Sudáfrica que se espera que cumpla «totalmente» con las nuevas medidas.

En cualquier caso, aseguró que las naranjas sudafricanas que están llegando ahora a la UE sí cumplen ya con los requisitos, que son «los mismos o muy similares» a los que exigen Estados Unidos o Japón, según dijo.

La eurodiputada de Vox Mazaly Aguilar hizo referencia al «comunicado oficial» del Gobierno sudafricano en el que «decía haber llegado a un acuerdo con la Unión Europea para que más de 2.000 contenedores de naranjas salieran de su país rumbo a Europa sin el tratamiento en frío obligatorio».

Van Goethem recalcó que la UE no ha llegado a ningún acuerdo con Sudáfrica.

La propia Aguilar reconoció que tras enviar una carta al Ejecutivo comunitario, le respondieron que no se había cerrado pacto alguno.

El funcionario comunitario explicó que algunos países no estaban preparados para cumplir con las normas comunitarias cuando entraron en vigor y que Estados como Esuatini o Zimbabue no exportaron durante «el primer periodo de aplicación de las nuevas medidas». Sudáfrica, por su parte, optó por hacer los envíos aunque los productos no cumplieran con el tratamiento en frío.

Señaló que «a diario» llegan a las fronteras comunitarias productos que no cumplen con todas las normas exigidas por la UE, pero que se permite utilizar tratamientos alternativos en la frontera.

Van Goethem, además, constató que Sudáfrica ha llevado las nuevas reglas del club comunitario a la Organización Mundial del Comercio y que el mes pasado en Ginebra la Comisión mantuvo consultas al respecto.