La cara buena de la borrasca Emilia: lluvias clave para salir de la sequía, con daños puntuales por exceso de agua y pedrisco

ASAJA Murcia ha realizado una valoración de las lluvias registradas en la Región de Murcia, como consecuencia de la borrasca Emilia, destacando que han supuesto un aporte hídrico muy relevante y necesario para el sector agrario, aunque acompañadas de incidencias localizadas en algunas zonas y cultivos. Por su parte, las organizaciones agrarias UPA y COAG han calificado este lunes de «muy positivas» y «beneficiosas» las precipitaciones que ha dejado la borrasca Emilia en Almería.

Según los datos pluviométricos recopilados por estaciones oficiales y redes locales, los acumulados más elevados se han registrado en el Valle del Guadalentín y el interior de la Región murciana, con cifras aproximadas de:

Totana: entre 160 y 180 mm acumulados. Alhama de Murcia: en torno a 120–140 mm. Lorca (zonas interiores): registros de 70–90 mm, con diferencias según pedanías. Pliego y Mula: acumulados de 60–80 mm.

Calasparra y Noroeste: valores próximos a 50–70 mm.

Águilas: acumulados aproximados de 25–40 mm, con episodios de lluvia intensa en cortos periodos.Mazarrón: registros en torno a 30–45 mm, especialmente en zonas del interior del término municipal.Costa de Lorca: precipitaciones de 35–50 mm, con escorrentías puntuales en ramblas y zonas bajas.

Vega Alta del Segura. Cieza: entre 35 y 50 mm, con lluvias continuadas y bien repartidas. Abarán: acumulados de 30–45 mm, especialmente beneficiosos para frutales y cítricos. Blanca: registros en torno a 30–40 mm.Archena: valores aproximados de 25–35 mm. Ricote y Ojós: entre 25 y 40 mm, según zonas. Ulea y Villanueva del Río Segura: acumulados de 20–30 mm.

En la Vega Media del Segura, las lluvias han dejado acumulados más contenidos pero bien repartidos: Murcia, Alcantarilla, Molina de Segura: entre 20 y 35 mm. Vega Baja ,Beniel y zonas limítrofes: registros cercanos a 25–40 mm.

Estas precipitaciones, muy superiores a la media habitual para esta época del año, han contribuido a una importante recarga de los suelos agrícolas y a la mejora de la disponibilidad hídrica.

ASAJA Murcia destaca de forma especial la situación de la comarca del Altiplano, una de las más castigadas por la sequía estructural. En municipios como Yecla y Jumilla, las lluvias han dejado acumulados aproximados de 30 a 50 mm, cantidades que, aunque más moderadas que en otras comarcas, resultan muy valiosas para los cultivos de secano, especialmente almendro, cereal y viñedo, así como para la recuperación del perfil del suelo.

Desde el punto de vista agronómico, la organización subraya los efectos positivos en almendro, olivo, viñedo y cereal de invierno, al favorecer la acumulación de reservas hídricas y mejorar las condiciones de desarrollo de cara a la próxima campaña. En cítricos, las lluvias ayudan a mejorar el estado hídrico de las plantaciones y a reducir las necesidades de riego, siempre que exista un drenaje adecuado.

No obstante, ASAJA Murcia advierte de problemas puntuales de encharcamiento y asfixia radicular, especialmente en cultivos hortícolas al aire libre, así como de retrasos en labores agrícolas y dificultades de acceso a las parcelas.

ALEGRÍA EN ALMERíA POR EL AGUA CAÍDA, LLEGANDO EN UN MOMENTO CRÍTICO PARA EL CEREAL

Por su parte, las organizaciones agrarias COAG y UPA han calificado este lunes 15 de «muy positivas» y «beneficiosas» las precipitaciones que ha dejado la borrasca Emilia en la provincia, asegurando que el agua ha llegado en un momento crítico para la siembra del cereal y ha permitido el inicio de la recarga de embalses y acuíferos, minimizando los daños a problemas de acceso en caminos rurales.

La secretaria general de UPA Almería, Francisca Iglesias, ha valorado a Efeagro que la lluvia ha caído «estupendamente» en la mayoría de la provincia, con acumulados de entre 60 y 100 litros por metro cuadrado que no han generado escorrentías dañinas.

«Es fundamental que haya caído esta lluvia porque estábamos en una situación crítica; se estaba sembrando el cereal en el norte de la provincia en seco», ha explicado Iglesias, quien considera que el balance es «totalmente positivo» para el campo.

Por su parte, el secretario provincial de COAG, Andrés Góngora, ha coincidido en que el paso del temporal ha sido «más beneficioso que perjudicial».

Según los datos recabados por la organización en zonas como Los Vélez y Huércal-Overa, no se han reportado daños estructurales en naves o invernaderos, aunque sí existen numerosos problemas de logística.

«Hay muchísimos caminos cortados y fincas a las que no se puede acceder porque las vías cruzan ramblas que todavía llevan agua», ha detallado Góngora.

No obstante, el responsable de COAG ha destacado como dato muy favorable que el agua «está entrando», aunque de momento en pequeñas cantidades, al embalse de Cuevas del Almanzora.