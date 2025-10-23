La campaña de verdeo atraviesa su ecuador con preocupación ya que la estimación de cosecha continúa a la baja a medida que sigue sin llover

La campaña de la aceituna de mesa atraviesa su ecuador en Andalucía, con las variedades manzanilla y gordal prácticamente cosechadas. La entrada de aceitunas en las cooperativas es continua, y los patios de fermentadores están a pleno rendimiento. Sin embargo, la preocupación no desaparece por la falta de agua, la mano de obra, los aranceles, la nueva PAC y, sobre todo, porque la estimación de cosecha continúa a la baja a medida que sigue sin llover.

En el campo, la recolección se encuentra en torno al 60% y marcha al ritmo que va imponiendo la escasa disponibilidad de mano de obra y el grado de aguante de las parcelas y los frutos para ser verdeados.

Actualmente, la actividad se centra en la cogida de la aceituna hojiblanca, una variedad que continúa mirando al cielo pues, si llueve en los próximos diez días, podría asegurar una segunda campaña, como ya ocurrió el pasado año. En caso contrario, el verdeo estará finalizado en las próximas semanas.

La ausencia de precipitaciones tiene al sector en vilo pues, a medida que continúa sin llover, la estimación de cosecha continúa a la baja y se desinflan las buenas perspectivas iniciales. Así, si el aforo del sector señalaba unas 564.000 toneladas de aceituna de mesa a principios de septiembre, el cuarto y último aforo estima ya unas 498.000 toneladas verdeables, es decir, un 7% menos que en la campaña anterior.

La Aemet ha confirmado que hemos tenido el verano más cálido de la serie histórica, a lo que se suma un otoño prácticamente desaparecido. Las temperaturas diurnas vienen superando los 30 grados centígrados y las nocturnas no bajan de los 20 grados en los meses clave del otoño y en prácticamente todas las zonas productoras. Situación que incide en el normal desarrollo del fruto del olivo, afectando tanto a su cantidad como a su calidad, lo que se traduce en una clara pérdida de rentabilidad de los productores.

Revertir esta situación y elevar el volumen de la producción para poder atender las necesidades del mercado pasa por un recurso tan necesario como el hídrico. Hay que recordar que el 60% del olivar andaluz es tradicional y de secano, por lo que urge dar una solución definitiva al problema del agua y de la mano de obra en las plantaciones olivareras, que sufren un claro riesgo de abandono si no se adoptan políticas efectivas de gestión hídrica y apoyo a las inversiones en modernización y reestructuración del olivar.

Ante una amenaza real de cambio climático es indispensable dar estabilidad a las explotaciones con un recurso tan vital como el agua, pues sólo si lo tenemos garantizado podremos conseguir calibres óptimos para satisfacer las demandas de los mercados.

UNOS ARANCELES A LA ACEITUNA NEGRA QUE DEBEN DESAPARECER PORQUE NO TIENEN EFECTO NI EN LOS PRODUCTORES NI EN LOS CONSUMIDORES NORTEAMERICANOS

En materia de comercialización, hay que recordar que desde el año 2018 la aceituna negra española está grabada con aranceles antidumping y antisubvención que Estados Unidos (EEUU) impuso por competencia desleal y por las ayudas de la PAC, al entender que estas subvenciones hacían a la industria aceitunera de California menos competitiva.

Según el presidente del consejo sectorial de Aceituna de Mesa de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, Gabriel Cabello, la importación de aceitunas españolas “no es la causa de la supuesta pérdida de competitividad de la industria aceitunera americana, razón que motivó la imposición de dichos aranceles a las industrias aceituneras españolas”.

Unas tasas que, pese a su prolongación desde hace ya siete años, “queda demostrado que no tienen efectos ni en los productores americanos ni en el consumo de aceitunas en Estados Unidos”, motivo por el que el presidente sectorial reitera que deben ser “anulados de inmediato”, al tiempo que exige al Ministerio de Agricultura y a Bruselas “alcanzar los acuerdos que sean necesarios para terminar de una vez por todas con esta situación”. Y es que, estos aranceles, además de ser ilegales según el dictamen de la Organización Mundial del Comercio, “son inútiles”, enfatiza Gabriel Cabello.