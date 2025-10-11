La campaña de siega de girasol llega con precios superiores al año pasado pero insuficientes para ser rentables y piden un pago asociado a la PAC

Coincidiendo que se está en plena campaña de cosecha del girasol, ASAJA Segovia exige que se mantenga una remuneración justa para los agricultores que siembran girasoles. Aunque el precio es mayor que el del año pasado, con expectativas de que pueda ir al alza, el jueves la lonja de Segovia cerro a 435 €/tn, lo que consideran «un precio aún insuficiente para poder hacer el cultivo rentable». Por eso, reclaman que, de cara a la nueva PAC, el girasol vuelva a tener un pago asociado y un Plan Estratégico en esta CC.AA, para proteger el cultivo.

Las producciones son muy desiguales al largo de nuestra provincia, habido zonas con producciones muy buenas de 1.500 Kg/Ha y zonas muy malas de 500 kg/Ha, ha influido mucho la fecha de siembra y la nascencia de las parcelas, pero lo determinante ha sido las características agronómicas de las parcelas. Si queremos hablar de producciones medias en nuestra provincia, estamos en torno a 750 kg/Ha. Hay que destacas que existen términos municipales con producciones muy malas, que van salvar los muebles debido al seguro agrario.

En Segovia se han sembrado 31.000 hectáreas de girasoles frente a las 44.500 hectáreas del 2024. Es un cultivo característico en nuestra provincia que cada vez está cogiendo más auge debido a los condicionantes de la PAC y a poder introducirlo como rotación en muchas explotaciones agrícolas.

Desde ASAJA queremos que de cara a la nueva PAC el girasol vuelva a tener un pago asociado por la importancia del cultivo y lo que ayudaría a nuestros agricultores aumentar un poco los ingresos vía PAC

En esta campaña se ha apreciado un daño importante de la fauna silvestre, principalmente jabalíes y corzos que mermado bastantes producciones en muchos pueblos de nuestra provincia.

Asimismo, apuesta por proponer un Plan Estratégico en esta CC.AA, para proteger el cultivo del girasol en el que se debe implicar al sector primario, industria y Administración, «para procurar hacer viable y rentable el cultivo, con una visión a largo plazo».

Finalmente, destacan que a partir de ahora comienza la nueva sementera con el principal problema del precio del cereal y los costes de producción disparados («el precio del fertilizante en inasumible»). Por eso, recuerdan que «desde ASAJA estamos demandando de forma permanente un plan estratégico para proteger los cultivos extensivos y hacerlos rentables, para que nuestros agricultores de secano tengan futuro y la sociedad alimentos de calidad».