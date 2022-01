La Cadena Alimentaria no funciona: Desciende en un más de un 25% en el precio de venta de los corderos en estas Navidades

Cada año los productores de corderos esperan la campaña de navidad para la venta de sus productos ya que en estas fechas este producto alcanza su mayor valor, como el de los mariscos pescados etc. En cambio en este año, los ganaderos de cordero han visto disminuir el precio de los corderos más de un 25% en estas navidades debido al aumento incontrolado de las importaciones de cordero de países de fuera de la Unión Europea, según denuncia la Unión Extremadura.

Además, desde la organizació se destaca que «esta campaña de Navidad se estrenaba con la aplicación de la recién aprobada Ley de la Cadena que el Gobierno nos había vendido como la panacea para no vender por debajo de los precios de coste. Pues los costes de producción en la ganadería están disparado, sobre todo por la subida de casi el 100% de los piensos y en cambio estamos vendiendo borregos a precios de hace 30 años», mientras caen los precios de venta más de un 25%.

Por eso, se pregunta que «si no tenemos control de las importaciones ¿por qué las grandes superficies nos van a pagar un precio razonable por nuestros productos si los pueden importar más baratos?»

Por eso plantean que para que los productos agrarios tengan un precio que al menos cubran los costes de producción, la Ley de la cadena Alimentaria tenía que ir acompañada de un control, de la misma por parte de las Administraciones y un control de las importaciones de productos agrarios, tanto en calidad como en precios.

En estos momentos con precios de los corderos en muchos casos por debajo de los 60 € la pieza, no solo no se cubren los costes de producción «sino que además estamos abocando a la ruina miles de explotaciones de ovino de Extremadura».

Ante esta situación exigen que de manera inmediata se ponga en funcionamiento el Observatorio de precios y que una vez fijado los costes de producción de un producto se tomen dos medidas necesarias y urgentes: No permitir la venta de productos por debajo de los costes calculados en el Observatorioy que no se permitan las importaciones por debajo de los precios calculados en dicho Observatorio. «Si no se toman ambas mediadas la Ley recién aprobada se va a quedar en papel mojado» señalan..