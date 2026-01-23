La C. Valenciana deja de cultivar 3.548 hectáreas en 2025 y bate el récord histórico de 180.000 hectáreas abandonadas

Un estudio elaborado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), a partir de la encuesta Esyrce del Ministerio de Agricultura, revela que la Comunitat Valenciana dejó de cultivar 3.548 hectáreas en 2025 -lo que implica un retroceso interanual del 2,01%- y batió el récord histórico de tierras abandonadas con 179.994 hectáreas de cultivo.

AVA-ASAJA atribuye este hecho a la sostenida crisis de rentabilidad en la mayoría de las producciones agrarias y a los devastadores efectos de la DANA, que arrasó parcelas situadas junto a cauces desbordados, por lo que reclama a las administraciones un cambio de rumbo de las políticas agrarias.

Mientras la Comunitat Valenciana perdió superficie agraria, el conjunto de España recuperó 1.257 hectáreas de cultivo -un 0,12% más respecto al año anterior- y redujo las tierras dejadas de cultivar a 1.029.278 hectáreas. La valenciana ya representa el 17,5% de la superficie abandonada en todo el país y encabeza el ranking nacional, aún con mayor diferencia, por delante de otras comunidades con más extensión como Castilla-La Mancha (153.698 hectáreas dejadas de cultivar), Andalucía (130.515 hectáreas), Castilla y León (116.222 hectáreas) y Aragón (116.057 hectáreas).

LOS CÍTRICOS SON EL CULTIVO QUE MÁS SE HA PERDIDO MIENTRAS SUBEN OTROS COMO EL,OLIVAR O LOS AGUACATES

El cultivo que a lo largo de 2025 acumuló más superficie abandonada volvió a ser los cítricos: 2.762 hectáreas dejadas de cultivar, de las cuales 998 hectáreas correspondieron a mandarinas y 722 hectáreas a naranjas. Los cítricos en regadío (aquellos que se mantienen en producción) descendieron de 140.507 a 137.745 hectáreas, un 1,96% menos respecto a 2024 y un 15% menos en la última década. Otras producciones que experimentaron una disminución de su superficie cultivada son el almendro (-2,6% interanual tras perder 2.349 hectáreas), el viñedo (-0,9% al abandonarse 599 hectáreas), las frutas de hueso (-4% con 446 hectáreas menos) y el caqui (-1% al retroceder 167 hectáreas más).

Por el contrario, aumentaron su superficie cultivada el olivar (+1,4% al crecer en 1.360 hectáreas) o las hortalizas y flores (+9,5% con un alza de 1.704 hectáreas). Entre las alternativas de cultivo, el aguacate se afianza como la principal apuesta en el campo valenciano al plantarse 217 hectáreas en 2025, aumentar un 5,4% y llegar a las 4.211 hectáreas de cultivo. Sin embargo, el kiwi decreció por primera vez, un 3% interanual, y se estanca en 625 hectáreas.

“La mancha marrón de los campos abandonados no engaña”, alertó Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA: “Los agricultores se van del campo porque no es rentable. Los mayores aguantan por apego a la tierra hasta que las fuerzas lo permiten, incluso a costa de destinar parte de la pensión. Y los jóvenes no quieren entrar en un negocio sacrificado y ruinoso, incluso hay tensiones familiares por el mantenimiento de los campos. Estamos entrando en un punto de no retorno, porque quien se va de la agricultura no vuelve. Las alarmas están sonando: las cifras frías del abandono son una evidencia irrefutable. O las administraciones revierten sus políticas agrarias y sus acuerdos comerciales sin reciprocidad, como el de Mercosur, o más pronto de lo que pensamos nos quedaremos sin soberanía alimentaria, por no hablar de la degradación medioambiental que entrañan los campos abandonados llenos de maleza, plagas, fauna salvaje y que son un polvorín para los incendios forestales”.

Precisamente para reivindicar unas políticas agrarias que garanticen un futuro digno para el campo y una autosuficiencia alimentaria segura y de calidad, AVA-ASAJA hace un llamamiento a productores y consumidores para asistir el jueves 29 de enero a la manifestación del sector agrario en la ciudad de Valencia.

Evolución de la superficie por cultivos en la Comunitat Valenciana (hectáreas):

Cultivo 2024 2025 Variación % Variación (Ha) Cítricos (regadío) 140.507 137.745 -1,96% -2.762 Olivar 94.777 96.137 +1,43 % +1.360 Almendro 89.486 87.137 -2,62% -2.349 Viñedo 63.014 62.415 -0,95% -599 Hortalizas y flores 17.896 19.600 +9,5% +1.704 Algarrobo 16.046 16.084 +0,23% +38 Caqui 14.221 14.054 -1,17% -167 Frutas de hueso 11.239 10.793 -3,96% -446 Viveros 9.372 9.387 +0,16% +15 Aguacate 3.994 4.211 +5,43% +217 Kiwi 645 625 -3,1% -20

Evolución de la superficie agrícola no cultivada por comunidades (hectáreas):