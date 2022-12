La burocracia entierra al agricultor: Desde el 24 enero ya hay 1.000 folios de nuevas normas

ASAJA Castilla y León ha analizado este jueves 29 la normativa que entra en vigor en enero de 2023, que implicará cambios muy importantes para los agricultores y ganaderos y que determinará el modelo productivo de esta Comunidad Autónoma. Un entramado de burocracia cada vez más complejo criticado con dureza por el presidente de la OPA, Donaciano Dujo, quien ha subrayado que “la agricultura para ser profesional y productiva tiene que ser libre, y nunca lo ha sido menos que ahora y peor nos lo van a poner, con una PAC nueva que nace vieja y que habría que tirar a la basura”. Sumando la normativa publicada en el BOE desde el pasado 24 de diciembre, son ya más de 1.000 folios, que repercutirán en las explotaciones agrícolas y ganaderas de nuestro país.

A la vez, el presidente de ASAJA Castilla y León, acompañado por el secretario general, José Antonio Turrado, y la gerente regional, Nuria Ruiz, ha valorado positivamente las ayudas publicadas para aligerar las graves pérdidas que ha acumulado el campo por culpa de la brutal subida de los costes de producción, en concreto el gasóleo agrícola y los fertilizantes.

Según las estimaciones de ASAJA, Castilla y León recibiría unos 220 millones de euros en total, 139 correspondientes al gasóleo B y otros 81 a los abonos, “un apoyo que los agricultores agradecemos, pero que hay que recordar que cubre solo una parte de los cerca de 1.000 millones de costes a mayores que hemos tenido que asumir en 2022”, ha recalcado Donaciano Dujo.

Aunque la cuantía de la ayuda dependerá de las hectáreas y de sí se trata de secano o regadío, como referencia para una explotación media de 200 hectáreas de secano, la cantidad podría rondar los 6.000 euros.

“No es una ayuda que llegue del cielo, las cosas no vienen gratis, hay que pelearlas”, ha afirmado Dujo, que ha recordado que en este 2022 ASAJA “ha sido motor de la reivindicación del campo de Castilla y León, con una continua presencia en las calles y una negociación muy combativa en los despachos, que ha hecho mover voluntades políticas y económicas”.

También ha analizado ASAJA el contenido del real decreto publicado por el Gobierno que recoge buena parte de las reclamaciones de la organización en los últimos años: cláusula espejo para las importaciones de alimentos, seguro agrario cuando el regadío no disponga de agua, revisión de unos fondos de recuperación y resiliencia que no están llegando al sector como debieran, compensar al campo de los costes que le suponga el cumplimiento de requisitos medioambientales de la PAC, mayor control de los daños de la fauna salvaje en vías férreas y carreteras, quema de restos vegetales de poda, exención fiscal de ayudas de eco-regímenes (quedan pendientes las de ayudas por la guerra en Ucrania)…

REBAJA DEL IVA: ECHAN EN FALTA QUE SE EXTENDIERA ESTA REBAJA IMPOSITIVA TAMBIÉN A LA CARNE

También se incluye la doble tarifa eléctrica, reclamación continua de ASAJA “y que esperamos que por fin el Gobierno cumpla y vea la luz. Todas estas medidas son positivas, nos suena bien la música, pero estaremos pendientes de que la letra también se cumpla, porque la mayoría queda pendiente de desarrollo. No vamos a permitir que todo quede en promesas políticas en un año electoral”, ha manifestado Donaciano Dujo.

Respecto al IVA de los alimentos básicos, ASAJA entiende que es “una medida positiva, puesto que lo que no recauda el Estado llegará a los bolsillos de los consumidores, que también están en crisis”, aunque la organización echa en falta que se extendiera esta rebaja impositiva también a la carne y al pescado.

En este punto, el presidente de ASAJA Castilla y León ha insistido en la necesidad de que el Gobierno aplique con rigor la Ley de la Cadena Alimentaria, para que ningún producto se venda por debajo de costes.

Por último, el responsable de ASAJA Castilla y León ha lamentado “la parálisis administrativa, económica y política de la Junta en materia agraria. Critica al Estado, pero hasta ahora el único compromiso con el sector han sido 14,5 millones de euros para productores no cubiertos por las ayudas nacionales, dinero prometido hace meses y que todavía no está en la cuenta de los agricultores y ganaderos. El Gobierno regional, con su presidente a la cabeza, tiene que estar del lado del sector y no de perfil”.