La borrasca Kristin deja graves daños en los frutos rojos; la acusaciones de Irene Montero, indignación en el sector agrario

La borrasca Kristin ha provocado importantes daños en numerosas explotaciones de frutos rojos de la provincia de Huelva, principalmente en las de las comarcas de la Costa y el Condado, donde se han registrado graves desperfectos en estructuras, plásticos e infraestructuras agrícolas, así como anegamientos en buena parte de los cultivos. Paralelamente, más que daños ha sido indignación lo que ha provocado las palabras de la eurodiputada Irene Montero (Podemos) contra el sector de los frutos rojos

Así lo han confirmado desde UPA-Huelva a través de un comunicado, en el que han destacado que la situación resulta «especialmente preocupante, ya que coincide con el inicio del periodo de producción de la fresa, momento clave en el que los agricultores comienzan a recuperar las fuertes inversiones realizadas al comienzo de la campaña».

Los daños ocasionados por el temporal supondrán «retrasos significativos en la producción, afectando directamente a la rentabilidad de las explotaciones y, de manera indirecta, a la contratación de mano de obra», han señalado.

INDIGNACIÓN POR LAS ACUSACIONES DE IRENE MONTERO (PODEMOS) CONTRA EL SECTOR

Por otro lado, UPA-Huelva ha rechazado las declaraciones de la eurodiputada de Unidas Podemos Irene Montero, en las que, según la organización, «se utiliza a la agricultura de la provincia de Huelva como ejemplo de explotación laboral».

UPA-Huelva ha considerado la actitud de la eurodiputada «lamentable» y «vergonzosa», al «generalizar e insultar» el trabajo de miles de agricultores y agricultoras que cumplen con la legalidad mientras estos están viendo cómo sus explotaciones acaban destrozadas por el temporal.

Ha destacado que los agricultores de la provincia de Huelva son pioneros en la contratación regulada de personas inmigrantes, como es el caso del procedimiento Gecco de contratación en origen, incluyendo para más del 60% de personas inmigrantes contratadas en la provincia de Huelva el alojamiento gratuito durante el período de contrato.

Asimismo, han querido dejar constancia que la agricultura de Huelva es un ejemplo de convivencia de personal laboral nacional, comunitario y procedente de terceros países que aglutina a más de 100.000 personas contratadas por campaña a las que esta eurodiputada «mete en el mismo saco con sus declaraciones gruesas y demagógicas».

Por último, la organización se ha cuestionado «qué le ha hecho la provincia de Huelva a esta persona para realizar este tipo de declaraciones al resguardo de un despacho y un sueldo de más de 10.000 euros al mes en el ´Parlamento Europeo mientras los agricultores de la provincia de Huelva luchan contra un temporal de lluvia y viento para salvar sus inversiones».