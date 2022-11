La Audiencia Nacional da carpetazo al contencioso-administrativo que perseguía la paralización del riego de la Presa de Siles

El secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, ha anunciado que un auto de la Audiencia Nacional cierra la vía contencioso-administrativa emprendida “a bombo y platillo” por algunas organizaciones y comunidades de regantes que perseguían la paralización del riego de la Presa de Siles. Para el dirigente agrario, con esta resolución se frena a quienes «han actuado con la única intención de paralizar y judicializar un procedimiento que se demuestra legal y correcto».

UPA Jaén ha tenido acceso al auto emitido por la Audiencia Nacional en el que se inadmite el recurso presentado por algunas organizaciones y comunidades de regantes en contra del procedimiento de concesiones abierto por el organismo de Cuenca. Un auto que cierra la vía judicial, puesto que dictamina que «no hay acto administrativo recurrible», por lo que ni siquiera se podrá recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Un escrito que en UPA Jaén reciben con satisfacción «por cuanto se despeja esta inconcebible actuación y se clarifica la situación para que la CHG pueda agilizar lo máximo posible la concesión de regadío en la comarca de la Sierra de Segura».

El secretario general de UPA Jaén, Cristóbal Cano, valora el auto de la Audiencia Nacional por cuanto «da carpetazo a la vía contencioso-administrativa emprendida por determinados actores que se querían postular como los poseedores de la única verdad para el riego en la Sierra de Segura’, aquellos que ahora, mediante este auto, se demuestra que han actuado de mala fe, poniendo palos en las ruedas, y yendo contra los intereses generales de toda una comarca con ánimo de dilatar el procedimiento y judicializarlo durante un tiempo indefinido”, explica Cristóbal Cano.

En este sentido, el secretario general de UPA Jaén afirma que «ya está todo clarificado, por lo que la Confederación no tiene impedimento alguno para seguir con el procedimiento de concesiones de riego con el agua de la Presa de Siles». De ahí que Cristóbal Cano solicite al organismo de Cuenca «la máxima agilidad para que los olivareros de la Sierra de Segura puedan comenzar a regar después de más de siete años con una infraestructura terminada e inaugurada, pero sin uso. Las explotaciones están delimitadas, la Confederación tiene claras las duplicidades, el agua está en la presa y las ganas de regar las tienen los agricultores. Por lo tanto, animamos a que el organismo de Cuenca, que no había paralizado el procedimiento a pesar del recurso presentado ante la Audiencia Nacional, lo agilice ahora porque no tiene nada que se lo impida», concluye Cristóbal Cano.