La Asociación Española de Desalación y Reutilización ofrece al Miteco colaborar en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática

La Asociación Española de Desalación y Reutilización (AEDyR) ha ofrecido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) colaborar en el pacto de Estado frente a la Emergencia Climática durante una reunión con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la directora general del Agua, María Dolores Pascual. Un encuentro en el que los representantes de la asociación y el Ministerio coincidieron en la necesidad de aumentar la reutilización de agua en industria y ciudades.

Esta reunión, a la que asistieron la presidenta de AEDyR, Belén Gutiérrez, su vicepresidente, Jon Beristain, y dos miembros de su Consejo de Dirección, Silvia Gallego y Mari Carmen García Panadero, se enmarca en el objetivo de la asociación de reforzar la cooperación institucional. En esta ocasión, tenía como fin analizar posibles vías de colaboración con el Ministerio para el desarrollo del Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, especialmente en los ámbitos relacionados con la reutilización del agua, la desalación y la gestión sostenible de los recursos hídricos.

Concretamente, los representantes de AEDyR trasladaron al secretario de Estado de Medio Ambiente y a la directora general del Agua su disposición a participar activamente en los grupos de trabajo y comisiones que se constituyan dentro del Pacto de Estado, con especial atención a los puntos 2 y 10 del documento base, dedicados a la planificación hídrica y la adaptación al cambio climático. El 2 propone desplegar una respuesta nacional para la resiliencia hídrica que aumente la resiliencia de nuestros pueblos y ciudades ante inundaciones y sequías y el 10, acelerar la transición ecológica en España y exigir a la Unión Europea una mayor ambición.

Por otra parte, AEDyR subrayó el papel estratégico de la reutilización del agua en el contexto actual de emergencia climática y constató la coincidencia de sus postulados con las aspiraciones del Ministerio de potenciar su aplicación en entornos urbanos e industriales, con especial atención a las ciudades del interior del país. Asimismo, estuvieron de acuerdo en que la desalación y la reutilización se mantengan como recursos complementarios, orientados a compensar déficits hídricos y reforzar la resiliencia del sistema, evitando su utilización para generar nueva demanda.

Además, la asociación informó al Ministerio de la organización de una jornada técnica en marzo de 2026 centrada en ‘Las 10 certezas de la Reutilización’, un documento que presentará en breve, y en el análisis de la aplicación del Real Decreto 1085/2024, que regula el uso del agua regenerada. En este marco, AEDyR se comprometió a elaborar un informe técnico sobre los puntos de mejora detectados en la aplicación de la normativa, con el fin de contribuir a su optimización.

Durante la reunión, AEDyR propuso liderar la organización de una mesa redonda sobre recursos hídricos no convencionales en la próxima Convención por la Resiliencia Climática, con el objetivo de promover el conocimiento técnico y la difusión de soluciones sostenibles en materia de agua.