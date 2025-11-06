La protesta rural que nadie imaginó: agricultores de CyL se manifestarán en Vigo contra la reducción de paradas del AVE por el encendido del alumbrado navideño

Con motivo del tradicional encendido del alumbrado navideño en la ciudad de Vigo, la Alianza UPA-COAG de Castilla y León ha anunciado que se concentrará en un acto de protesta reclamando la restitución de las paradas en la estación Sanabria AV en Otero de Sanabria que se van a suspender por este acontecimiento.

Para la Alianza, el alcalde de Vigo es uno de los principales responsables de la supresión de paradas de los trenes de alta velocidad, al reclamar al Gobierno central trenes más rápidos y directos entre Vigo y Madrid, «sin importarle la disminución de frecuencias en la estación de Otero de Sanabria» como consecuencia de su exigencia.

Según explica la organización agraria, la supresión de paradas no solo beneficia a la ciudad de Vigo sin que representa un problema de concepto que va más allá de una situación puntual durante estas Navidades, ya que, en su opinión, significa «un nuevo recorte en los servicios en el Medio Rural, precarizando otros servicios púbicos como la sanidad, la educación y los servicios administrativos, así como ha supuesto una dificultad añadida a la permanencia de población en nuestros pueblos, desincentivando el turismo emergente en la comarca».

Por estos motivos, desde la Alianza UPA-COAG de Castilla y León ha convocado esta concentración, que será el sábado 15 de noviembre, a las 18,00 horas en la Plaza de la Princesa, y que pretende «recordarle al alcalde de Vigo, Abel Caballero, el quebranto que supone la disminución de frecuencias de trenes en la estación de Otero de Sanabria para toda la región castellanoleonesa».