La Alianza Agroalimentaria Aragonesa celebra una nueva edición de su jornada ‘Verde que te quiero verde’ sobre inteligencia artificial

La Alianza Agroalimentaria Aragonesa celebra la 16ª edición de su jornada ‘Verde que te quiero verde’. La sesión tendrá lugar el jueves 18 de septiembre, a las 18.30 horas, en el espacio Xplora de Ibercaja en Zaragoza.

En esta ocasión se contará con la opinión y el debate de expertos en inteligencia artificial en el ámbito agroalimentario como Francisco J. Serón, Catedrático de la Universidad de Zaragoza Área de Lenguajes y Sistemas; Roberto Lorente, cofundador y director de operaciones de Origen Corporation Biotech, Andrés Mallada, Business Development Manager de Data & IA de Integra y Rafael del Hoyo, responsable del equipo de Big Data y Sistemas Cognitivos del Instituto Tecnológico de Aragón ITA.

Igualmente participará María Esther Cascarosa, directora del Área de Didáctica de las Ciencias Experimentales, de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Explicará los resultados del proyecto “Comunicación para la mejora de la reputación y puesta en valor de la producción de alimentos” en el que se han evaluado los conocimientos del alumnado de últimos cursos de Educación Primaria y primeros cursos de Educación Secundaria.

La sesión estará moderada por Elisa Plumed, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Periodistas Agroalimentarios.

Durante estos años, las jornadas ‘Verde que te quiero verde’ se han analizado temas de actualidad desde diferentes prismas con un objetivo claro: trasladar a la opinión pública la importancia del sector agroalimentario. Este año se invita a reflexionar sobre uno de los grandes retos del momento dentro del sector agroalimentario: la aplicación de la IA en la agroalimentación.

La Alianza Agroalimentaria Aragonesa es una iniciativa de cooperación que tiene por objeto el desarrollo de una estrategia conjunta de comunicación destinada a la opinión pública con el propósito de trasladarle la importancia de la agroalimentación y del medio rural.