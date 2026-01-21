La AICA multa a 19 empresas con sanciones que suman 708.000 euros por incumplir la ley de cadena, aunque una cooperativa es sancionada con 400.000 euros

Un total de 19 empresas han sido sancionadas durante el primer trimestre de 2026 por incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria con multas que suman 708.164 euros, ha señalado la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Cabe destacar que solo una cooperativa ha sido sancionada con algo más de 400.000 euros.

La AICA, dependiente del ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), ha publicado la relación trimestral de sanciones firmes en vía administrativa y judicial en cumplimiento de la ley de cadena.

Entre las empresas sancionadas destaca la cooperativa Albafruits, que deberá pagar 148.335 euros por no formalizar por escrito los contratos alimentarios y otros 267.003 euros por incumplir los plazos de pago.

La compañía mayorista de frutas y verduras Hijos de Esteban Montiel ha sido multada con 54.004 euros por obstrucción a las actuaciones de la Administración y con 21.601 euros por no pagar en plazo.

Las autoridades también han impuesto una sanción de 39.600 euros a la bodega Cherubino Valsangiacomo por incumplimiento de los plazos de pago.

Por este mismo motivo han sido castigadas otras empresas del sector agroalimentario con multas que van de 1.800 a 13.800 euros, como en los casos de Cítricos El Mojón Blanco, Garbella Fruits y Girona Puig.

Otras veces el incumplimiento de los plazos de pago está acompañado de otras infracciones como la resistencia a la actuación administrativa (por parte de la empresa Almendrehesa), la falta de formalización de contratos (Citrus Disot Proexport y Pistake Siglo XXI) y la no inclusión del precio en el contrato (Cotillas y Barroso, El Limonar de Santomera, Gumendi y Nectalia First Fruit).

La resistencia, la obstrucción, la excusa o la negativa a las actuaciones de la Administración también han sido causas de infracción por sí solas para las compañías Dominio Sport Ausin, Giorgio Cítricos y Mañan.

El hecho de no incorporar el precio en el contrato alimentario ha motivado la sanción de Industrias Lácteas Manzano y South Organic, según la AICA.

Por último, la empresa Verdcamp Fruits ha sido sancionada con 13.800 euros por no incorporar el precio y con una cantidad idéntica por realizar modificaciones del precio, el objeto, las condiciones de pago o las condiciones de entrega y puesta a disposición de los productos.