La agricultura mundial se forma y habla con acento almeriense: La Escuela de Negocios ISAM prepara a los nuevos agrolíderes

ISAM (The International School of Agri Management) ha celebrado la clausura de la V Edición del Máster Internacional en Gestión de Agronegocios (MIA) y la III Edición Máster in International Agribusiness Management (MIAM) en formación de los nuevos agrolíderes, en un acto en la Sala Emma (Escuela Municipal de Música y Arte), que ha contado con la participación de José Antonio Aliaga Mateos, secretario general provincial de Agricultura en Almería (Junta de Andalucía).

José Antonio Aliaga ha inaugurado el acto felicitando a los nuevos agrolíderes y ha agradecido a ISAM que haya llenado el vacío que existía en formación en el sector agrícola, tan necesaria como en cualquier otra área de la economía. «El cluster agrícola de Almería es enorme, con 270 empresas hortofrutícolas más 300 de industria auxiliar y 32.000 hectáreas de invernaderos solares que nos convierten en la huerta de Europa y es nuestro deber mantener este primer nivel en el mercado para lo que necesitamos a los profesionales más cualificados como vosotros».

En concreto, 14 alumnos del MIA, de Almería y Granada, y 13 del MIAM, procedentes de 10 países diferentes: India, Costa Rica, Ruanda, Perú, México, Chile, España, Reino Unido, Taiwan y Portugal han vivido uno de los momentos más esperados y emocionantes tras cursar este año su formación en ISAM, la primera Escuela de Negocios especializada en el sector agrícola de España.

27 NUEVOS AGROLÍDERES INTERNACIONALES QUE SE UNEN A LOS 600 ALUMNOS DE 60 PAÍSES QUE ISAM HA FORMADO EN SU RECIENTE TRAYECTORIA

El discurso motivacional del evento ha recaído en dos directivos consolidados del sector Raquel Villalba Trujillo, directora de Marketing de Surinver, e Ismael Pérez Rodríguez, director general de Biorizon. Ambos han animado a los recién graduados a alcanzar sus metas con mensajes inspiradores y compartiendo sus propias experiencias y desafíos, al tiempo que han recordado la importancia de la constancia, pasión y confianza para enfrentar los obstáculos que surgen en el ámbito profesional.

Durante el evento, también se han otorgado reconocimientos especiales a profesores y alumnos, quienes han participado con sus discursos académicos representando ambas formaciones: María José García (MIA) y Nina Lukacovicova (MIAM).

Germán Fernández, fundador y CEO de ISAM, ha cerrado el acto felicitando a los alumnos por su esfuerzo y ha resaltado el valor de la diversidad y el enfoque internacional de la escuela, «que permite enriquecer sus perspectivas y fomentar una mentalidad global además de mostrar el modelo agrícola almeriense al mundo».

De hecho, en este mes de junio tendrá lugar en Almería la 34ª edición de IFAMA (International Federation Agri Management Association) World Conference 2024, del 17 al 20 de junio, que reunirá en la provincia a académicos, estudiantes y profesionales del sector agroalimentario de 80 países y el anfitrión organizador es ISAM.