La Agricultura en Madrid desaparece: ahora dependerá de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Interior

Un cambio de nomenclatura impulsado por el Gobierno de la Comunidad presidido por Isabel Díaz Ayuso de cara a la XIII Legislatura ha generado cierta disconformidad en el seno de Asaja Madrid. La agrupación madrileña de la asociación agraria se ha mostrado muy sorprendida por la supresión del término ‘Agricultura’ en la nueva denominación de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Interior, al frente de la cual estará Carlos Novillo.

“Nos ha generado extrañeza este cambio, no lo terminamos de entender bien”, indica Francisco José García desde Asaja Madrid. “Aunque se trate de una mera cuestión nominal en el bautismo de la consejería, que obviamente no tiene por qué tener efectos en el desarrollo de la gestión del agro de la Comunidad por parte del gobierno, o afectar a la labor de su dirección general específica, sí creemos importante que aparezca implícitamente el término “agricultura” en el nombre. Al final estamos hablando de una reclamación no tanto estética, sino coherente con la importancia del sector en la Comunidad. Un concepto que ya aglutina a su vez todas las labores inherentes a los campos y bosques de la región”.

García, empero, puntualiza que más allá de esta reflexión sobre la nueva Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Interior, lo realmente importante es que no haya muchos cambios dentro de la reordenación del área vinculada a la agricultura y la ganadería: “Obviamente lo más importante es que no haya muchas reorganizaciones o cambios de nombres dentro de la consejería en lo que al agro se refiere por la necesidad de que haya un conocimiento pleno de la situación actual. Es un momento muy importante, muy delicado, debido a la situación que estamos atravesando con la nueva reforma de la PAC, debido a la puesta en marcha de diferentes medidas para paliar los efectos de la sequía, debido a los altísimos costes de producción… El agro madrileño necesita continuidad en estos momentos”.

Asaja Madrid, por último, quiere agradecer públicamente la labor desempeñada por Paloma Martín al frente de la Consejería. “Hemos colaborado mucho y muy intensamente estos años. Hemos mantenido intensos debates y también hemos tenido nuestras desavenencias, pero siempre en aras de lo mejor para la agricultura, la ganadería, la apicultura y la silvicultura de la Comunidad. Ha sido un trabajo conjunto, como la propia Martín decía, aportando y construyendo. Esperamos mantener la misma línea de trabajo con el nuevo consejero, al que le deseemos muchos éxitos y aciertos en su gestión”.