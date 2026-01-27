ARANCELES
INCENDIOS
MOVILIZACIONES
PAC
CEREALES
DANA Y SEQUÍA

La agricultura cerró 2025 con 121.200 parados, un 3,7% menos que hace un año y ayuda a dejar la tasa de paro por debajo del 10% desde 2008

por | Ene 27, 2026 | Actualidad, Destacados, España

El sector agrícola registró al cierre de 2025 121.200 parados, un 3,7% menos (4.700 menos) que a finales de 2024, según la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un dato que ha ayudado a que, por primera vez desde 2008, la tasa de desempleo en España haya bajado del 10% para quedarse en el 9,93%

El desempleo agrario en el cuarto trimestre de 2025 bajó un 9,34 % respecto al tercer trimestre del pasado ejercicio, al contabilizarse 12.500 personas paradas menos.

En cuanto al número de ocupados en el sector primario, la EPA apunta a que a finales del último año la agricultura contabilizó 780.700 personas, lo que supone un incremento interanual del 5,95 % (43.800 ocupados más que a 31 de diciembre de 2024) y un alza trimestral del 4,47 % (33.400 más que en el tercer trimestre de 2025).

En el conjunto del país, el mercado laboral sumó 605.400 empleos en 2025 (+2,77 % respecto al cuarto trimestre de 2024), hasta un nuevo récord de 22,46 millones de ocupados, mientras que la tasa de paro cayó al 9,93 %, por debajo del 10 % por primera vez desde el inicio de 2008, al cerrar en 2,47 millones de desempleados.

Enviar comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

×