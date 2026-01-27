La agricultura cerró 2025 con 121.200 parados, un 3,7% menos que hace un año y ayuda a dejar la tasa de paro por debajo del 10% desde 2008

El sector agrícola registró al cierre de 2025 121.200 parados, un 3,7% menos (4.700 menos) que a finales de 2024, según la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un dato que ha ayudado a que, por primera vez desde 2008, la tasa de desempleo en España haya bajado del 10% para quedarse en el 9,93%

El desempleo agrario en el cuarto trimestre de 2025 bajó un 9,34 % respecto al tercer trimestre del pasado ejercicio, al contabilizarse 12.500 personas paradas menos.

En cuanto al número de ocupados en el sector primario, la EPA apunta a que a finales del último año la agricultura contabilizó 780.700 personas, lo que supone un incremento interanual del 5,95 % (43.800 ocupados más que a 31 de diciembre de 2024) y un alza trimestral del 4,47 % (33.400 más que en el tercer trimestre de 2025).

En el conjunto del país, el mercado laboral sumó 605.400 empleos en 2025 (+2,77 % respecto al cuarto trimestre de 2024), hasta un nuevo récord de 22,46 millones de ocupados, mientras que la tasa de paro cayó al 9,93 %, por debajo del 10 % por primera vez desde el inicio de 2008, al cerrar en 2,47 millones de desempleados.