La Agencia Vasca del Agua-URA ha realizado la tala progresiva de las extremidades y tramos del tronco de 9 plátanos de sombra (Platanus x hispánica) hasta su retirada definitiva de las riberas del Leitzaran a la altura de la antigua papelera de Galgo.

Para ello, se ha usado una grúa desde la que se han ido talando los 9 plátanos de sombra por tramos. Ahora, queda pendiente proceder a la retirada de los tocones de la ribera y revegetar el tramo del margen del Leitzarán con especies autóctonas, como el aliso, y colaborar en la consolidación y ampliación de la mayor aliseda oligotrofa de Gipuzkoa. De hecho, las orillas y los afluentes del Leitzaran fueron declaradas Biotopo protegido en 1995, entre otros valores, por la calidad de su bosque de ribera. Esta actuación de la Agencia Vasca del Agua-URA busca asimismo promoverla, dada su condición indispensable para la conservación y mejora ecológica de un río.

El Platanus x hispanica es muy habilidoso en asilvestrarse a la vera de ríos y arroyos a lo largo y ancho de la Península Ibérica en general y en el norte, en particular. Conocido popularmente como plátano de sombra, su nombre proviene del griego platys (ancho; en referencia a las amplias hojas que produce) y es de hoja caduca; presenta un tronco capaz de alcanzar portes significativos más allá de los 30 metros y, dado que su copa proyecta una gran sombra, se ha venido utilizando profusamente como árbol ornamental en parques o los ribazos de las carreteras. Asimismo, las riberas de los ríos son un terreno muy propicio para su expansión, donde se han asilvestrado, o donde han sido plantados expresamente durante décadas.

Cuando el plátano crece en las riberas y alcanza alturas significativas, puede caer al cauce con relativa facilidad y obturar bien el cauce o bien un puente aguas abajo una vez que la corriente lo arrastra. Asimismo, no es una especie de ribera autóctona, no fomenta la biodiversidad riparia o fluvial y no sirve para consolidar y fijar la ribera, una función que la vegetación de ribera autóctona sí ofrece.

Pese a que se asocie como valor paisajístico tradicional, se trata de una planta alóctona en las riberas de los ríos, donde puede generar problemas cuando su tocón se desprende, cae al cauce y desestructura la ribera.