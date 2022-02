La actual sequía demuestra la necesidad de priorizar las inversiones históricas para los regadíos y usos ganaderos

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, considera que, ante la situación actual de sequía y el problema que se avecina para el futuro, las administraciones competentes “deberían ser más previsoras y sería conveniente priorizar, de una vez, las inversiones para solventar las demandas históricas de regadío de parte de los agricultores de Córdoba, tanto en la cuenca del Guadalquivir como en la del Guadiana”. Así lo ha solicitado Asaja en las alegaciones a los borradores de Planes Hidrológicos de las Cuencas del Guadalquivir y del Guadiana.

De esta forma, debe finalizarse la zona regable del Genil-Cabra según estaba prevista, por lo que desde Asaja se considera positivo que en el nuevo Plan Hidrológico se contemple la ampliación de 23.950 has a 31.250 has, pero manteniendo las dotaciones de agua originales y aprobadas en su día para esta zona regable, “y no con una inaceptable reducción para todos los comuneros, los actuales y futuros, lo cual contraviene la normativa por la cual se creo está zona regable”. Además de ello, debería también autorizarse la ampliación del Genil-Cabra en la margen derecha del canal, lo cual tampoco se incluye en el borrador de Plan Hidrológico.

También, desde Asaja se solicita priorizar las inversiones y la modernización de los riegos con toma directa del Guadalquivir y que realicen nuevos riegos en el Guadajoz, ya previstos en el anterior Plan Hidrológico, así como terminar su regularización.

DEMASIADA AGUA AL MAR DURANTE DIFERENTES ÉPOCAS DEL AÑO



Por otro lado, el presidente de Asaja Córdoba arguye que “se puede comprobar cómo sigue yendo mucha agua al mar durante diferentes épocas del año” y, ante ello, “deberían permitirse bombeos directos a balsas de aguas de escorrentía invernales, además de eliminar las trabas a la construcción de balsas y microembalses; en muchos casos por la falta de coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y las consejerías competentes en agricultura y medio ambiente”. Un claro ejemplo de ello son los riegos de Jauja, a los que la CHG les deniega la posibilidad de hacer una balsa con medios propios y bombear aguas de escorrentía del Genil, “aguas que se pierden al mar, lo cual es un sinsentido”.

Igualmente importante sería evitar las limitaciones al uso de aguas regeneradas, “lo cual frena la inversión y la generación de riqueza”, así como permitir permisos para su uso. Sugiere también, permitir el uso de aguas subterráneas de pozos, agilizando su tramitación y finalizar la construcción de la estación de bombeo del embalse de la Breña, para aprovechar las aguas de escorrentía del Guadalquivir.

Fundamentales son también las autorizaciones de microembalses y balsas para el abastecimiento de agua para el ganado; y solucionar el problema del tapón salino que con 150 millones de euros estaría resuelto y se liberarían otros cerca de 100 Hm3. Por otro lado, es preciso realizar un mantenimiento de los cauces y embalses, limpiando los mismos de forma periódica.

Tampoco se puede olvidar que en esta Cuenca del Guadalquivir hay unas importantes zonas ganaderas en la sierra que, a veces, como actualmente con la sequía, tienen problemas muy serios de abastecimiento de agua para el ganado, que podrían solucionarse con autorizaciones de microembalses y balsas de un volumen mínimo, que no se permiten actualmente al estar en cauces públicos, o facilitando la realización de pozos, que tampoco se autorizan.

CUENCA DEL GUADIANA EN CÓRDOBA

Por último, en la Cuenca del Guadiana, sería necesario poner en valor pozos existentes o hacer nuevos, para lo que “desde Asaja ha solicitado que se den todas las facilidades por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana dentro del nuevo Plan Hidrológico”.

También, como pedimos para la Cuenca del Guadalquivir, deberían darse autorizaciones de microembalses y balsas de un volumen mínimo, que no se permiten actualmente al estar en cauces públicos, “pues hablamos de consumos muy bajos pero que permiten mantener una importante actividad económica y mantener la población en esas zonas rurales”.

Asimismo, y de forma paralela a solucionar la falta de agua para el ganado desde La Colada, para el que sólo son necesarios 4 Hm3, quedarían disponibles muchos Hm3 de ese embalse que permitiría dotar una cantidad importante de agua para riego en esa zona, que tanto bien haría a la comarca de Los Pedroches.

Por ello, “desde Asaja solicitamos que se valore y analice esta petición de cara a los acuerdos que se tomen sobre el agua en la Cuenca del Guadiana de cara al nuevo Plan Hidrológico y así priorizar las inversiones hisóricas”.