La abstención del vocal de Almendralejo en el CRDO Cava abre la puerta a ampliar las plantaciones de viñedo antes de tres años

La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) valora la posibilidad de que la prohibición trianual sobre la ampliación de los viñedos destinados a cava pueda revisarse anualmente, «gracias a la abstención del vocal de Almendralejo en el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cava, Juan Antonio Álvarez Lázaro».

Para la organización agraria, el permanente contacto del representante almendralejense en el CRDO Cava con la Junta de Extremadura, así como su bagaje técnico y jurídico, han permitido llevar a cabo esta actuación contra la prohibición trienal del Ministerio de Agricultura.

Asimismo, recuerda que el Ministerio de Agricultura decidió de forma unilateral prohibir durante un periodo de tres años la autorización de nuevas plantaciones de viñas de variedades destinadas a la elaboración de cava, una medida que ha generado un profundo malestar entre los productores extremeños por su impacto directo en el desarrollo del sector.

Representantes del sector vitivinícola y del CRDO Cava trasladaron a la Junta de Extremadura la necesidad de que la limitación de nuevas plantaciones de viñedo destinadas a cava sea revisada con carácter anual, en función de la evolución del mercado.

En este contexto, la abstención del vocal de Almendralejo en el Consejo Regulador del Cava ha abierto la puerta a que esta limitación pueda revisarse antes de que transcurra el plazo de tres años inicialmente fijado, permitiendo así una mayor flexibilidad para adaptar la superficie de viñedo a la realidad del stock y de la demanda.

DEFIENDEN LA NECESIDAD DE ADOPTAR DECISIONES DIALOGADAS Y BASADAS EN DATOS OBJETIVOS PARA SEGUIR GENERANDO EMPLEO, INVERSIÓN Y VALOR AÑADIDO

La Junta de Extremadura presentará un recurso de alzada contra la resolución ministerial, con el objetivo de que la decisión sobre la ampliación o no de la superficie de viñedo se adopte anualmente, atendiendo a criterios técnicos y de mercado, y no mediante prohibiciones generalizadas que penalizan a territorios con capacidad de crecimiento.

Por su parte, la CLYGAL ha reprochado al representante de la Unión de Uniones su discurso “populista y vacío”, que contrasta «con el trabajo serio, responsable y comprometido que vienen desarrollando los productores extremeños para garantizar la sostenibilidad y la competitividad del sector del cava».

La Comunidad de Labradores recuerda al señor Cortés que el miembro de la candidatura Unión Pagesos, perteneciente a Unión de Uniones y para quien pidieron el voto al CRDO Cava, «siempre ha votado radicalmente en contra del aumento de las plantaciones de viñedos de cava, una muestra más de las contradicciones que algunos evidencian frente al trabajo serio de otros».

Desde el sector se insiste en la necesidad de adoptar decisiones dialogadas y basadas en datos objetivos, que permitan seguir generando empleo, inversión y valor añadido en el medio rural extremeño, si bien los productores son conscientes de que este año existe un exceso de stock de vinos base.