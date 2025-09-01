Jornada sobre el proyecto AgroPuriTech del Ifapa para reducir emisiones de gases de purines y valorizar los subproductos de esta industria

El Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa) ha organizado para el próximo 11 de septiembre una jornada técnica sobre el progreso en el tratamiento del purín de cerdo y su valorización para uso agrícola, una actividad enmarcada en el proyecto AgroPuriTech.

Durante el acto se desarrollarán un total de nueve ponencias de expertos, comenzando por una presentación del proyecto AgroPuriTech por parte de su coordinadora, la investigadora del Ifapa Mari Luz Segura.

Por su parte, Mari Cruz García, de la Universidad de Valladolid, abordará la problemática de los purines de porcino y las estrategias para reducir las emisiones de amoniaco, así como para aprovechar su valor fertilizante. Seguidamente, el técnico especialista Francisco Arrebola, del centro Ifapa de Hinojosa del Duque, tratará el presente del sector porcino en la comarca del Levante.

Durante la jornada, Mari Luz Segura también explicará a los asistentes las tecnologías innovadoras en el tratamiento de purines, mientras que Juana Isabel Contreras, del centro Ifapa La Mojonera, se centrará en su intervención en la valorización agrícola de subproductos de purín como semillero hortícola.

Otra de las temáticas tratadas durante la actividad será el aprovechamiento del nitrógeno del purín de porcino utilizando zeolita y su uso en cultivos hortícolas, una ponencia a cargo de los investigadores Alejandro Molina (Ifapa) y Laura Delgado (CSIC-Granada).

Además, la jornada contará con una explicación de aplicaciones de los microorganismos de los purines en las granjas a cargo de la investigadora María José López, de la Universidad de Almería, y con una ponencia sobre la digestión anaerobia del purín, del laboratorio a la escala real, a cargo de los investigadores Carmen Gil (Ifapa) y Jaime Martí (Universidad Regional Amazónica Ikiam, Ecuador).

Los interesados en asistir a la actividad pueden inscribirse de manera gratuita en el Portal de Actividades de Formación y Transferencia en la web del Ifapa, o en el siguiente enlace: https://lajunta.es/5v99k