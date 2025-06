Jornada ‘Sine cooperativas nihil’: lugar de encuentro y reflexión donde se analizará el papel esencial de las cooperativas en la C. Valenciana

Sin cooperativas no hay producción de alimentos, ni empleo, ni futuro para el sector agroalimentario. Bajo este contundente mensaje, la campaña «Si Yo No Produzco, Tú No Comes» organiza la jornada «Sine cooperativas nihil» este próximo 4 de julio en Valencia.

Esta cita nace con un objetivo claro: reconocer, visibilizar y fortalecer el papel crucial que las cooperativas agroalimentarias desempeñan en la Comunitat Valenciana, no solo como generadoras de empleo y valor económico, sino también como verdaderos agentes de innovación, cohesión territorial y sostenibilidad social. Lejos de ser un modelo del pasado, las cooperativas son en la actualidad una estructura esencial para garantizar un futuro alimentario justo, competitivo y resiliente.

Los datos hablan por sí solos: las cooperativas agroalimentarias valencianas representan más del 16% del empleo cooperativo de toda España, con una facturación que supera los 2.400 millones de euros y un impacto equivalente al 7,18% del PIB regional, según Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana (enero 2025). Su impacto social también es destacable: más del 61% del empleo generado es femenino, muy por encima de la media estatal, y la mayoría del trabajo cooperativo se encuentra en el medio rural, contribuyendo de esta forma también a frenar el despoblamiento de estas zonas.

Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social (última actualización: 2018), la Comunitat Valenciana contaba con 333 cooperativas agroalimentarias dadas de alta en la Seguridad Social.

A finales de 2023, el Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agroalimentario confirmó que 245 de estas entidades estaban asociadas a la Federació, conformando así una red altamente representativa del sector. De ellas, 224 como cooperativas de primer grado y 21 de segundo grado.

La distribución territorial refleja también una implantación equilibrada en el conjunto del territorio valenciano: 76 cooperativas se ubican en la provincia de Castellón; 131 en la de Valencia, y 38 en la de Alicante. En conjunto, estas cooperativas asociadas representan nada menos que el 97% de la facturación total del sector cooperativo agroalimentario valenciano.

Las cifras avalan la solidez del modelo. Las 245 cooperativas asociadas a la Federació aglutinan una base social formada por 178.796 personas y generan 16.706 empleos directos. Su facturación conjunta es de unos 2.414 millones de euros. Se trata, por tanto, de una red empresarial sólida, socialmente responsable y profundamente arraigada en el territorio en que está implantada.

Para poner en contexto la importancia que tiene la producción de alimentos en la sociedad, la jornada, que será inaugurada por Vicente Tejedo, secretario Autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, comenzará con una ponencia inicial, impartida por Daniel Ramón, investigador de la Universidad Cardenal Herrera (CEU), que abordará la innovación sostenible como herramienta estratégica para afrontar los desafíos actuales del sistema agroalimentario.

A continuación, la mesa redonda «La innovación y la sostenibilidad en acción» reunirá a perfiles técnicos y a representantes de entidades de referencia: Antonio Vicent, Coordinador del Centro de Protección Vegetal y Biotecnología del IVIA; Felipe Medina, secretario general técnico de ASEDAS; Rafael Perucho, secretario técnico del CR – DO Kaki Ribera del Xúquer; y Mari Carmen Morales, directora de Calidad y Sostenibilidad de Anecoop.

Esta sesión de análisis y debate será moderada por Enrique Bellés, director de Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunitat Valenciana.

«Sine cooperativas nihil» no es solo una jornada: es un llamamiento colectivo para reconocer que el modelo cooperativo de producción, transformación y comercialización e incluso de distribución es indispensable para un futuro agroalimentario más justo, sostenible e innovador en la Comunitat Valenciana.

Los interesados en inscribirse pueden hacerlo a través del email info@siyonoproduzcotunocomes.com