Jhoeel Hernán y Belén Lostao, Premios Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales

La innovación agroambiental vuelve a premiarse, un año más, en la ceremonia de los Premios Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Los estudiantes Jhoeel Hernán y Belén Lostao han recibido sendos galardones por sus Trabajos de Fin de Máster y Trabajos de Fin de Grado, respectivamente, donde, además de aplicar y desarrollar los conocimientos adquiridos durante el periodo de docencia, han abordado con excelencia nuevos campos de estudio, de gran valor para el desarrollo de una agricultura respetuosa con el medio ambiente.

La entrega de estos premios se ha enmarcado en el acto de graduación de la UPM, celebrado en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas.

Este año, en la categoría de «Fertilizantes, fertilización o su influencia en la producción vegetal», se ha distinguido el Trabajo de Fin de Máster de Jhoeel Hernán Uvidia Armijo, titulado «Impacto de la utilización de cenizas volcánicas como fertilizante sobre la fertilidad de los suelos agrícolas y las emisiones de gases de efecto invernadero».

En la categoría «Relación de los sistemas agrarios con el medio ambiente», el reconocimiento ha sido para el Trabajo de Fin de Grado de Belén Lostao Fernández-Lomana y su trabajo «Análisis de la agricultura en los Mercados Voluntarios de Carbono. Caso de aplicación en España».

«NECESITAMOS INVESTIGADORES Y PROFESIONALES DE TALENTO, PORQUE LA TECNOLOGÍA ES SOLO UN MEDIO QUE NO TIENE SENTIDO SI DETRÁS NO ESTÁN LAS PERSONAS ADECUADAS»

«Cuando vemos todo el talento que se genera en estas aulas, reforzamos nuestra convicción de que la unión entre la empresa y la investigación universitaria no solo es necesaria, sino que además es profundamente enriquecedora.», ha señalado Javier Goñi, CEO de Grupo Fertiberia, durante la ceremonia. «Necesitamos investigadores y profesionales de talento, porque la tecnología, por mucho que avance, es solo un medio que no tiene sentido si detrás no están las personas adecuadas», ha añadido.

Con una dotación económica de 1.000 euros, los premios que impulsa Fertiberia en colaboración con la UPM reconocen los trabajos o proyectos de calidad excelente en el ámbito de la fertilización y los fertilizantes, su influencia en la producción agraria y la calidad de las cosechas, y sobre el medio ambiente presentados cada curso en los centros de la Universidad Politécnica de Madrid.

En la selección se valoran los trabajos que proponen soluciones novedosas u opciones que minimicen el impacto ambiental que implica la utilización de fertilizantes, tanto desde el punto de vista de productos como desde su aplicación. Asimismo, se tienen en cuenta aspectos como el grado de complejidad y dificultad del proyecto, la aportación personal del alumno o alumna y su alcance a nivel formativo-profesional.

El jurado, presidido por Augusto Arce Martínez, director de la Cátedra Fertiberia de Estudios Agroambientales, ha estado integrado por Inés Mínguez Tudela, catedrática del Departamento de Producción Agraria de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la UPM; Ana Obrador Pérez, profesora del Departamento de Química y Tecnología de los Alimentos de este mismo centro; así como por los responsables de Grupo Fertiberia: Pilar García-Serrano Jiménez, directora de Estudios e Investigación de Mercado; Javier Brañas Lasala, director de I+D+i; y Javier González Paloma, director de Innovación Agronómica.