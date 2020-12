Jerez y manzanilla: Mucho más que una guerra de envases en una DO a punto de romperse

Las Denominaciones de Origen Jerez-Xèrés-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda tienen un nombre tan largo como sus problemas internos, que van mucho más allá del pulso sobre la utilización del envase de Bag in Box para la manzanilla. La reciente sentencia judicial que prohíbe de forma provisional la comercialización de este envase a las bodegas sanluqueñas inscritas en la DO no sólo ha provocado el enfado de los manzanilleros, sino una amenaza de ruptura de la propia DO… que en el fondo nadie quiere y a nadie beneficia.

Sin embargo, las rencillas ‘vecinales’ (no hay nada más peligroso que dos localidades cercanas enfrentadas por el protagonismo provincial) y la cerrazón de los sanluqueños junto a una postura de intransigencia por parte de la patronal bodeguera Fedejerez y del Consejo Regulador de la DO han llevado a ambas partes a una situación absurda. Y es que el debate sobre la utilización del Bag in Box da la impresión de que se les ha ido de las manos.

El Consejo Regulador se niega a autorizarlo porque considera que hace perder prestigio e imagen a la propia DO, pero en el propio sector del jerez no se ve tan mal este envase como salida a las pocas ventas si se regula correctamente. Pero la postura de algunas bodegas sanluqueñas de no acatar la orden del Consejo y la cerrazón a negociar del propio Consejo y Fedejerez ha llevado a ambas partes a un enfrentamiento complicado que amenaza con una ruptura.

Rechazo del Consejo Regulador ante la propuesta de crear una propia DO para la Manzanilla de Sanlúcar

En este contexto, el Consejo Regulado rha advertido a los productores de Manzanilla de Sanlúcar de Barrameda que su escisión de este organismo sólo podría llevarse a cabo mediante una decisión «consensuada» y a través de los «cauces legalmente previstos».

El consejo reacciona así ante la petición que los productores de Manzanilla de Sanlúcar han transmitido al alcalde de la localidad, Víctor Mora, para que estudie la viabilidad de crear un consejo regulador independiente para la DO Manzanilla de la localidad con sede en el municipio. Con esta petición los productores de Manzanilla de Sanlúcar exponen su intención de separarse del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xèrés-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda.

El anuncio se produce después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se haya pronunciado sobre la «batalla» que estos viticultores mantienen con el consejo para que les permita comercializar su caldo en los canales de hostelería en los envases conocidos como «Bag in Box», unos recipientes de cartón y plástico, en sustitución de las garrafas de cristal.

Los bodegueros artesanos de Sanlúcar defienden, contra el criterio del consejo que prohíbe su uso, que estos envases suponen «un mero medio de transporte» al canal de hostelería y que son «el continente más idóneo desde el punto de vista higiénico-sanitario», que no perjudica «de ningún modo» la imagen de la DO, y que, además de facilitar el transporte, «es ideal en la lucha contra el fraude» y un sistema de comercialización a granel «más respetuoso con el medio ambiente».

El Consejo Regulador siempre se ha negado al uso de este envase y la patronal bodeguera Fedejerez recurrió al TSJA, que recientemente ha emitido un auto por el que suspende de forma cautelar la posibilidad de envasar Manzanilla en dichas cajas.

La Asociación Profesional de Bodegas Artesanas de Sanlúcar ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA un «incidente excepcional de nulidad de actuaciones», por lo que la polémica seguirá su camino en los tribunales.

Y al mismo tiempo, los bodegueros artesanos, además de solicitar a Víctor Mora que traslade a la Junta de Andalucía la situación creada por este auto cautelar del TSJA, ha pedido al alcalde un estudio sobre la viabilidad de constituir un consejo regulador independiente para la DO Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda.

Los manzanilleros creen que su control «debe permanecer al margen» de los intereses de las bodegas que no pueden producirlo

Los bodegueros que impulsan el uso del envase de cartón entienden que si la manzanilla de Sanlúcar «es el vino más vendido en España de entre todos los que gestiona el Consejo Regulador de Jerez» su control «debe permanecer al margen» de los intereses de las bodegas que no pueden producirla. El Consejo Regulador ha expresado su «sorpresa y malestar» por este iniciativa.

Tras recordar que un Ayuntamiento no tiene competencias «ni legitimidad» para estudiar la viabilidad de la creación de un consejo regulador independiente, señala que la «eventual escisión» de la gestión de la Denominación de Origen Manzanilla a través de un consejo regulador propio «solo podría plantearse como decisión consensuada por todos los legítimos protagonistas de esta denominación, los viticultores y bodegueros inscritos» y «siempre a través de los cauces legalmente previstos para ello».

El consejo apunta además que «el justo peso» de las bodegas impulsoras de esta iniciativa no va más allá del 25 % de las ventas totales de manzanilla».

La manzanilla es uno de los vinos del consejo que tiene «una evolución más positiva y un futuro más brillante, tanto a nivel nacional como internacional».

Según los datos del consejo, en el 2015 se comercializaron 7.008.836 litros de manzanilla, lo que supuso un 19,55 % del total de vinos amparados por sus denominaciones.

En su comunicado el Consejo Regulador hace un llamamiento «al cumplimiento de la legalidad por parte de todos los operadores» y recuerda que es el órgano legítimo «que tiene encomendada la defensa de la calidad y el prestigio de los productos protegidos», incluida la manzanilla. E