Jaén vuelve a acoger el Encuentro Internacional de la Seguridad y Salud Ocupacional en el sector agrícola y la industria alimentaria

Durante los días 22 y 23 de mayo de 2024 tendrá lugar en Jaén el IV Encuentro Internacional de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Sector Agrícola y la Industria Alimentaria, IV International Meeting on Occupational Safety and Health in the Agricultural Sector and the Food Industry, con el objeto de abordar la situación actual y

los nuevos retos a los que habrá que enfrentarse en materia de seguridad y salud laboral, alimentaria y medioambiental.

Este Congreso nació en Jaén en 2018, de la mano de Expoliva, por la importancia de su sector agroalimentario relacionado con el olivar, y como respuesta a la falta de eventos congresuales específicos sobre esta materia, con la finalidad de construir un foro de intercambio de conocimientos para expertos nacionales e internacionales,

fomentando un desarrollo cultural preventivo, comercial y económico tanto de ese sector productivo como el de servicios.

En esta IV edición de Agroseguridad, se tratarán los siguientes temas:

• El trabajo seguro y saludable en la era digital.

• Transformación digital. Camino hacia la prevención 4.0.

• Innovación y digitalización en medicina para una industria agroalimentaria saludable.

• Balance e Integración de la Perspectiva de Género en el Sector.

• El INSST frente a los cambios tecnológicos, climáticos y demográficos en el sector.

• Presentación de Diferentes Estudios y Proyectos de Investigación.

• Control puntos calientes de las atmósferas explosivas en el sector agroalimentario.

• Visión de las nuevas estrategias y sus peculiaridades.

El Encuentro Internacional de la Seguridad y Salud Ocupacional se desarollará de forma presencial en el Palacio de Ferias y Congresos de Jaén – IFEJA y la fecha límite para la adquisición online de la entrada es el 21 de mayo, en https://agroseguridad.com/contenidos.php?secc=10001. La inscripción es gratuita hasta completar aforo. Incluye los desayunos del día 22 y 23 de mayo.

Si se quiere adquirir online el tique para la comida del día 22 de mayo, este tiene un precio de 15€ . Si se desea contratar este servicio posteriormente, lo podrá hacer el día 22 de mayo a un coste de 20€, que se deberán abonar en el restaurante de IFEJA.

Más información en www.agroseguridad.com