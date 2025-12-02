Jabalíes descontrolados, exportaciones bloqueadas y precios a la baja: exigen más protección para los productores ante la peste porcina

La organización agraria JARC ha alertado que la crisis sanitaria provocada por la peste porcina requiere seguir tomando decisiones inmediatas y contundentes para evitar consecuencias devastadoras para el sector porcino catalán. Y recuerdan que, de momento, esta situación se resumen en jabalíes descontrolados, exportaciones bloqueadas y precios a la baja, por lo que exigen más protección para los productores.

El posicionamiento de JARC ante esta situación está claro y sin tapujos:

Confinar el foco

La prioridad absoluta es contener la enfermedad dentro del radio de 20 km del punto de inicio en Cerdanyola del Vallès para que no afecte a ninguna granja ni a jabalíes situados fuera de este radio. Cada hora cuenta.

El problema real: la fauna salvaje

«Si no existiera la plaga descontrolada de jabalíes, hoy no estaríamos en este escenario. Hace más de 10 años que JARC lo advierte y ningún Gobierno ha actuado con contundencia. Las poblaciones desmesuradas no solo destrozan cultivos, sino que incrementan el riesgo sanitario de las granjas. Ahora pagamos las consecuencias».

Defensa del sector y presión internacional para reabrir exportaciones

Los ganaderos son los primeros afectados: en solo 4 días las cotizaciones han caído un 17%. Exigimos que se normalicen las exportaciones lo antes posible. JARC tiene acceso directo al Ministerio y en Bruselas para defender los intereses del sector y evitar restricciones injustificadas a Jaume Bernis, miembro de JARC que ostenta la máxima responsabilidad a la sectorial del porcino estatal de COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultoras y Ganaderos).

Ayudas directas para los productores

Habrá que establecer compensaciones una vez se determine el alcance económico de la crisis. JARC reclama la activación de fondos europeos por perturbación de mercado.

Control sanitario de las importaciones

La organización exige extremar los controles de bioseguridad de los miles de camiones que entran en el Estado español y garantizar el cumplimiento estricto de las normativas de limpieza y desinfección.

Compromiso con una solución definitiva

JARC es la única organización agraria que colabora desde hace años en el desarrollo de una vacuna contra la PPA (proyecto Vacdiva). «No solo denunciamos, sino que trabajamos para erradicar el problema», afirma el ganaderos de Alcarràs y jefe sectorial del Porcino de JARC, Jordi Siscart.

«Cada hora que pasa cuenta. Tenemos que asegurar que se confina el foco y evitar que la enfermedad se esparza a las granjas», asegura el dirigente agrario, que destaca que «si se hubiera controlado la plaga de jabalíes hace años, hoy no estaríamos en esta situación. Ahora pagamos las consecuencias.»

«Los ganaderos no pueden esperar. Las cotizaciones han caído un 17% en cuatro días. Necesitamos que se empiecen a plantear ayudas directas y que se trabaje incansablemente para reabrir las exportaciones inmediatamente» y advierte de que «JARC no callará. Actuarán con firmeza para defender los ganaderos y garantizar el futuro del sector porcino».