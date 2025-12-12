Invitan a las familias a mirar el origen ya que la brecha entre lo que paga el consumidor y el productor sigue creciendo en el cordero y cabrito

Unión de Uniones, de cara a esta Navidad, quiere hacer un llamamiento a las familias para que, en el momento de hacer la compra, comprueben el origen de los alimentos que vayan a consumir.Y pone como ejemplo cómo la brecha entre lo que paga el consumidor y el productor sigue creciendo en el cordero y cabrito e invita a las familias a mirar el origen, ya que el precio bajó al productor un 8% durante el último año y subió al consumidor un 2,5%.

La organización pone de manifiesto que, mientras que los precios al consumidor suben en estas fechas no lo hacen de igual forma al productor. Esta es una situación que se lleva dando ya muchos años y que se ha convertido en un problema estructural del mal funcionamiento de la Ley de la Cadena Alimentaria que desde Unión de Uniones se ha insistido en muchas ocasiones.

Entre los productos que más ha subido en el último año se encuentra el cordero y cabrito. Unión de Uniones advierte que durante el último trimestre, el índice de precios al consumidor se encuentra por encima que los índices de precios que perciben los ganaderos.

De hecho, el índice de precios que perciben los ganaderos, según datos de Eurostat, se ha reducido un 8% desde enero, mientras que los índices de precios al consumidor para carne de ovino y caprino han crecido un 2,5%, aumentando la diferencia. Mientras tanto, los costes se han mantenido relativamente estables, a lo largo del año, por lo que el margen para el ganadero se habría venido reduciendo.

En este sentido, Unión de Uniones reclama un reparto del valor justo a lo largo de la cadena de valor del ovino y caprino de carne, ya que son los ganaderos los que mayor esfuerzo dedican al desarrollo de este producto, pero después son los que menos beneficios perciben por el mismo

Asimismo, la organización, es consciente de que los precios actuales desincentivan el consumo de esta carne, acelerando su retroceso. Reclama que se haga una férrea defensa de los apoyos a la renta de los ganaderos de ovino y caprino, como las ayudas asociadas, ya que los datos siguen arrojando una mínima rentabilidad de la actividad, así como apoyos adicionales para fomentar la modernización de las ganaderías, que redunde en precios más competitivos a la vez que se mantiene el margen para el productor.

“SABEMOS QUE LA SOCIEDAD ESTÁ NUESTRO LADO Y CONFIAMOS EN QUE ESTA NAVIDAD SE CONSUMAN PRODUCTOS LOCALES MÁS QUE NUNCA”

Unión de Uniones recuerda la inmensa labor de este sector en mantener vivo el medio rural, y el aporte de beneficios a la sociedad que no son retribuidos, como la labor de prevención frente a los incendios.

Además de esta brecha que existe, la organización denuncia las continuas amenazas que representan los acuerdos comerciales con países terceros que pueden generar una suerte de competencia desleal y que provocan una gran incertidumbre a los ganaderos.

Unión de Uniones pone en valor la riqueza de la Dieta Mediterránea y la excelente calidad con la que cuentan los productos alimentarios que suelen estar sobre la mesa de las familias españolas durante las cenas y comidas de las fiestas: vino, cava, jamón, queso, cordero, pavo, turrones, piña…

«Trabajamos todo el año para llenar las despensas de todo el país. Sabemos que la sociedad está nuestro lado y confiamos en que esta Navidad se consuman productos locales más que nunca por lo que insistimos en la importancia de mirar el origen antes de pasar por la caja», concluyen desde la organización.