Investigadores españoles desarrollan un nuevo modelo de inoculación de probióticos que aumenta la fertilidad en rebaños ovinos lecheros

El Grupo de Investigación ProVaginBIO de la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) de Valencia, que dirige el doctor Ángel Gómez Martín, investigador Ramón y Cajal del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha desarrollado un nuevo modelo de inoculación de probióticos intravaginales en rebaños ovinos lecheros españoles. Los resultados de esta innovación han reportado una fertilidad media un 10% superior en las ovejas a las que se ha inoculado el probiótico, llegando a alcanzar el 27.3% en algunos casos. Estos destacados resultados han sido publicados en la revista Animal, de la editorial Elsevier, una de las cuatro mejores revistas internacionales en la categoría de Agriculture, Dairy and Animal Science.

Según explica el profesor de la CEU UCH Ángel Gómez Martín, «la inseminación artificial es una herramienta fundamental para los esquemas de selección genética de razas selectas ovinas y caprinas. Y también es una de las formas de exportar o importar genética entre países e, incluso, continentes. No obstante, a nivel mundial, la fertilidad de la inseminación artificial ovina y caprina tienen aún un gran margen de mejora hasta llegar a las tasas de otras especies de producción, como el ganado porcino».

La investigación del grupo de la CEU UCH se ha realizado en rebaños ovinos de las razas Manchega, Assaf y Latxa, que empleaban protocolos de sincronización de celo mediante esponjas intravaginales e inseminación artificial. El nuevo modelo de inoculación que han diseñado, fundamentado en el uso de bacterias ácido lácticas (Lactobacillus spp.), describe varios aspectos novedosos entre los que destaca el sistema de transportar el inóculo y el lugar donde se deposita. Este probiótico es transportado en pajuelas similares a las empleadas para elaborar las dosis seminales y es inoculado en torno al empleo de esponjas vaginales en la puerta del cérvix uterino, de igual forma en que se suelen depositar las dosis seminales.

MÁS FERTILIDAD Y REDUCCIÓN DE INFECCIONES EN UN ESTUDIO A GRAN ESCALA



El estudio ha reportado una fertilidad media un 10% superior en las ovejas a las que se ha inoculado el probiótico, llegando a alcanzar el 27.3%. El único rebaño en el que no se observó mejora de la fertilidad ya disponía de tasas de fertilidad superiores al 80% con inseminación artificial. En este sentido, los autores destacan que la mejora de la fertilidad mediante este modelo podría observarse sólo en rebaños con tasas inferiores a estos porcentajes.

El estudio también ha evidenciado la capacidad del modelo para reducir de forma significativa la vaginitis y modular positivamente la microbiota vaginal en animales inoculados. Destaca la capacidad del probiótico y el modelo desarrollado para afectar negativamente a las poblaciones bacterianas de Mycoplasma spp. presentes en la vagina, género bacteriano al que pertenecen patógenos relevantes como los responsables de la agalaxia contagiosa ovina y caprina.

Estos resultados corroboran resultados preliminares reportados en 2020 por el grupo de investigación ProVaginBIO, en una experiencia piloto llevada a cabo en la Unidad experimental de pequeños rumiantes de la CEU UCH y con un probiótico menos concentrado e inoculado sólo en la entrada de la vagina ovina, mediante un sistema de inoculación más básico. Según el doctor Gómez Martín, «el reto ahora es optimizar el modelo para hacerlo fácil de aplicar en las explotaciones, garantizando además nuestras rigurosas medidas de bioseguridad. Estamos trabajando ya con ganaderías de ovino Manchego y Lacaune que han mostrado su interés por implementar el modelo».

La investigación ha contado con la colaboración de ganaderías y veterinarios de las asociaciones de ovino de raza Assaf (ASSAFE), Manchega (AGRAMA) y Laxta (CONFELAC), así como de centros de investigación como OVIGEN y NEIKER. Según afirma el doctor Gómez-Martín, «un estudio de esta envergadura, empleando técnicas punteras de biología molecular y movilizando a un elevado número de personas en diferentes comunidades autónomas, ha requerido de una fuerte inversión que ha sido posible gracias a fondos públicos de la Generalitat Valenciana (GVA/2020/026) y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (PID2020-119462RAI00/AEI/10.13039/501100011033 y RYC2021-032245- I). Y también gracias a fondos privados, como el contrato de I+D+i entre OVIGEN y ProVaginBIO (Go.REPROVI) y fondos propios de la CEU UCH (GIR e INDI 23/27)».

PROYECTO NACIONAL SOBRE MICROBIOTA RESPIRATORIA



Los autores del estudio publicado en Animal son Marion Toquet, Jesús Gomis, Estrella Jiménez, Esther Bataller y Ángel Gómez, de la CEU-UCH; Marta Barba, del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA); Antonio Sánchez, de la Universidad de Murcia; y Pedro Sánchez, de Microomics System.

El proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación Retos 2020 en el que se enmarcó este estudio (ANTIBIOALTER) permitió también reportar la presencia de especies bacterianas en la microbiota vaginal vinculadas a la fertilidad y describir, por primera vez, el efecto antimicrobiano de bacterias acido lácticas naturalmente presentes en la glándula mamaria y vagina de los pequeños rumiantes frente a Mycoplasma agalactiae. Esta línea del grupo ProVaginBIO continúa ahora con el proyecto nacional Generación del Conocimiento 2023 «PROBIO.RUM.RES», financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el que se estudiará la microbiota respiratoria bovina, ovina y caprina y su potencial frente a las micoplasmosis de los rumiantes.

Más información sobre el artículo «Development of an innovative intravaginal model of probiotic inoculation in dairy ovine flocks: positive effects on the vaginal microbiota, vaginitis and fertility«, en Animal.

Referencia:

Toquet, J. Gomis, E. Jiménez-Trigos, E. Bataller, M. Barba, A. Sánchez, P. González-Torres, Á. Gómez-Martín, Development of an innovative intravaginal model of probiotic inoculation in dairy ovine flocks: positive effects on the vaginal microbiota, vaginitis and fertility, Animal, 2025, 101417, ISSN 1751-7311,

DOI: https://doi.org/10.1016/j.animal.2024.101417