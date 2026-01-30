Inundaciones en Cádiz: instan a que la conexión del pantano de Bornos con Guadalcacín se ejecute «con máxima urgencia» para evitar catástrofes

Las organizaciones agrarias ASAJA-Cádiz y COAG-Cádiz han instado a las administraciones competentes a ejecutar de forma urgente la conexión entre el pantano de Bornos y el de Guadalcacín, ya que los desembalses del primero, sin esta infraestructura hidráulica, terminan en el río Guadalete provocando graves inundaciones en la zona rural de Jerez, especialmente en el Bajo Guadalete, actualmente la más afectada.

Las intensas lluvias de los últimos días han provocado situaciones muy graves en distintas comarcas de la provincia, con daños personales y materiales y desalojos en diversas zonas inundables. Numerosos agricultores están viendo cómo sus explotaciones permanecen bajo el agua y, con la previsión de nuevas lluvias durante los próximos días, el riesgo de pérdidas totales aumenta.

En la zona rural de Jerez, especialmente en el entorno del Bajo Guadalete, las explotaciones agrícolas están sufriendo importantes daños. A las pérdidas en cereales se suman ahora plantaciones leñosas y cultivos como aguacates, cítricos y hortícolas al aire libre, muchos de ellos completamente anegados, con riesgo de pérdida por asfixia radicular tras varios días bajo el agua.

Por todo ello, ambas organizaciones subrayan que la solución estructural pasa por ejecutar cuanto antes la infraestructura hidráulica que conecte el pantano de Bornos con el de Guadalcacín.

SIGUEN PENDIENTES DE QUE NO HAYA RETRASOS EN LAS OBRAS DE CONEXIÓN ENTRE EL EMBALSE DE BORNOS Y EL PANTANO DE GUADALCACÍN

Cuando se producen lluvias torrenciales como las actuales, el embalse de Bornos alcanza rápidamente su capacidad máxima y se ve obligado a desembalsar. Esa agua se suma a la lluvia que continúa cayendo y provoca la crecida del Guadalete, inundando viviendas y explotaciones agrícolas a su paso, además de perderse un volumen de agua que podría almacenarse.

El pantano de Guadalcacín, con una capacidad superior a 800 hectómetros cúbicos, podría absorber ese excedente, evitando así daños recurrentes en la provincia.

La Consejería de Agricultura ha licitado ya el estudio de esta conexión, previsto para el primer semestre de 2026. ASAJA-Cádiz y COAG-Cádiz consideran fundamental que no se produzcan retrasos y que la obra pueda ejecutarse entre finales de este año y principios de 2027.

Ambas organizaciones concluyen que, sin esta infraestructura hidráulica, las inundaciones, evacuaciones y pérdidas económicas continuarán repitiéndose, por lo que se trata de una demanda histórica cuya ejecución no puede demorarse más.

MÁS ZONAS CATASTRÓFICAS

La situación también es muy grave en la Costa Noroeste, particularmente en zonas productivas como Chipiona y Montealgaida, donde numerosos invernaderos y explotaciones agrícolas han quedado inundados debido al elevado nivel freático y la acumulación de lluvias continuadas.

Igualmente, en el Campo de Gibraltar, explotaciones situadas en municipios como Jimena de la Frontera, San Martín del Tesorillo y Castellar de la Frontera están sufriendo importantes inundaciones tras el desbordamiento de los ríos Hozgarganta y Guadiaro, afectando a cultivos de cítricos, aguacates y otras producciones, llegando incluso el agua a instalaciones agrícolas y empresariales.

A estas zonas se suman daños significativos en explotaciones de la comarca de La Janda, configurando un escenario generalizado de pérdidas agrícolas en buena parte de la provincia.

Por ello, ASAJA-Cádiz y COAG-Cádiz piden a la Junta de Andalucía que acelere sus peticiones para que el Gobierno central declare estas comarcas como zonas catastróficas y se puedan habilitar ayudas urgentes para agricultores y ganaderos afectados.