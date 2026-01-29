Interovic refuerza la internacionalización del sector ovino y caprino español en mercados estratégicos en la feria Gulfood Dubai

La Interprofesional de la Carne de Ovino y Caprino de España (Interovic ), participa esta semana en Gulfood Dubái, una de las principales ferias agroalimentarias internacionales, con el objetivo de seguir impulsando la internacionalización del sector español de ovino y caprino en mercados estratégicos.

En esta edición, Interovic acude a la feria con una delegación de cinco empresas españolas, que presentan su oferta de carne de cordero y cabrito bajo la marca paraguas «Lamb & Goat from Spain», en el pabellón de carnes frescas, junto con Provacuno, dentro del espacio conjunto coordinado con ICEX España Exportación e Inversiones.

La participación en Gulfood se enmarca dentro del convenio de colaboración entre Interovic y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para la internacionalización del sector, cuyo objetivo es abrir nuevos mercados, consolidar los ya existentes y reforzar el posicionamiento de la carne española de ovino y caprino en destinos de alto potencial.

TAPAS DE CORDERO Y CABRITO CON SELLO MICHELÍN Y CENA INSTITUCIONAL CON BARCELÓ

Como parte de la agenda de promoción, Interovic cuenta en Dubái con la presencia del chef Kisko García, del restaurante Choco (Córdoba), distinguido con una estrella Michelin, quien está elaborando durante la feria una selección de tapas basadas en carne de cordero y cabrito, adaptadas al mercado local, pensadas para mostrar la versatilidad gastronómica de estos productos y donde El Paquito, el famoso bocadillo de cordero, está teniendo un especial protagonismo y acogida entre el público de allí.

Esta acción gastronómica permite trasladar a importadores, distribuidores y prescriptores internacionales el valor culinario, la calidad y el potencial de la carne española de ovino y caprino en la alta cocina y en la restauración moderna.

De forma paralela a la feria, Interovic ha desarrollado una acción específica en colaboración con la cadena hotelera española Barceló. El pasado lunes 26 de enero, el hotel Barceló Al Jaddaf acogió una cena institucional dirigida a representantes de instituciones, miembros de la embajada, importadores potenciales y clientes del hotel.

Durante la velada, el chef Kisko García ofreció un menú degustación de tapas elaboradas con carne de cordero y cabrito español, en una acción concebida para reforzar las relaciones comerciales y generar oportunidades de negocio en el canal horeca del mercado emiratí.

Con esta presencia en Gulfood y las acciones paralelas desarrolladas en Dubái, Interovic continúa avanzando en su estrategia de apertura de mercados, diversificación de destinos y valorización internacional de la carne de ovino y caprino de origen español.