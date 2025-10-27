International Sherry Week 2025: solo falta una semana para la vuelta de la fiesta global de los vinos de Jerez y la manzanilla de Sanlúcar

Falta una semana para la cita más esperada por los amantes de los Vinos de Jerez, la gastronomía y la cultura. International Sherry Week, que este año celebra su 12ª edición del 3 al 9 de noviembre. Durante siete días, diferentes países alzarán la copa para brindar con los vinos de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar, protagonistas de una programación que promete batir récords en 26 países.

En España, destaca la participación de Barcelona, Madrid, Sevilla y Jerez. La ciudad condal será epicentro mundial de la coctelería con Vinos de Jerez, con bares como Paradiso, Dr. Stravinski y 14 De la Rosa presentando creaciones exclusivas, mientras que el restaurante Público acogerá el Sherry Supper Club, una cena de autor maridada con vinos de Bodegas Lustau.

La capital celebrará la Sherry Week con catas, tapas y coctelería en locales madrileños como Sifón, Kulto o Dry Bar. También destacan las Meriendas del Jerez en GurtubayLab y las promociones en tiendas especializadas como Ungranvino, que invitarán a explorar la versatilidad de estos vinos.

En Sevilla, la ciudad combinará tradición e innovación con catas y cócteles en Premier Sherry Cocktail Bar, Vinalium Sevilla y otros locales. Por su lado, en Jerez, en el corazón del Marco, la Sherry Ruta ofrecerá visitas a bodegas, espectáculos de flamenco y rutas de tapas. Habrá experiencias singulares como un taller de cocina japonesa, catas, brunches y recorridos en 4×4 por los viñedos jerezanos.

LA GRAN CELEBRACIÓN DEL VINO DE JEREZ Y LA MANZANILLA DE SANLÚCAR

La International Sherry Week es mucho más que vino: es una invitación a vivir experiencias únicas en torno al Vino de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar, con celebraciones, catas, rutas y maridajes por todo el mundo. Las populares Sherry Rutas vuelven con fuerza, proponiendo recorridos por locales de distintas ciudades donde cada parada combina el vino de Jerez con tapas y creatividad.

Estas jornadas son una gran oportunidad para explorar los diferentes eventos de cada ciudad, a través del mapa oficial de International Sherry Week que se puede encontrar aquí. En cada una de las localizaciones se presentan actividades de gran interés para introducirse en el mundo del Jerez.

Desde 2014, más de medio millón de personas en todo el mundo han celebrado juntos alrededor de International Sherry Week. Una fiesta que, este noviembre, vuelve con más fuerza que nunca para todos los wine lovers.