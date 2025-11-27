Intercambio de conocimientos y experiencias para el relevo generacional: Cerca de 400 jóvenes disfrutarán del sexto Programa Cultiva

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos gestionará 66 estancias en 24 provincias en la sexta edición del Programa Cultiva del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tras la publicación de la resolución de asignación de las estancias, que comenzarán en las próximas semanas, UPA sigue a la cabeza de las organizaciones colaboradoras con este programa.

El Programa Cultiva es una iniciativa diseñada para ofrecer a agricultores y ganaderos la oportunidad de formarse y desarrollarse en explotaciones agrarias ‘modelo’ situadas en toda España. Este programa cubre todos los gastos de alojamiento, manutención y transporte de los participantes, además de ofrecer una compensación para la contratación de personal que gestione sus explotaciones durante su ausencia.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), junto con otras entidades colaboradoras, hace posible desarrollar el Programa Cultiva 2025 y garantizar una experiencia formativa de calidad para los participantes. Gracias a esta colaboración, los jóvenes tienen acceso a un catálogo exclusivo de explotaciones –71 en el caso de UPA–, permitiéndoles seleccionar el entorno formativo que mejor se adapte a sus intereses, ya sea en agricultura tradicional, ganadería, agricultura ecológica o nuevas tecnologías aplicadas al sector.

El Programa Cultiva nació en 2020, y tras las cinco ediciones ya celebradas se ha consolidado como una referencia imprescindible para el relevo generacional en el campo español. Desde su inicio ha capacitado a cientos de profesionales agrarios en técnicas y prácticas agrarias. UPA es la única organización agraria que colabora con este programa desde la primera edición.

El sexto Programa Cultiva ofrece una formación integral que permite a los jóvenes conocer en profundidad cómo se gestionan las explotaciones agrarias en España, al tiempo que les brinda la oportunidad de aprender sobre los diferentes modelos productivos, la importancia del asociacionismo agrario y el papel de la digitalización en el sector. Esta formación es fundamental para que los participantes adquieran y consoliden nuevos conceptos técnicos y de gestión que podrán aplicar directamente en sus propias explotaciones.