Instan a resolver cuanto antes los recursos a las ayudas forestales andaluzas por el alto número de expedientes que se quedaron fuera

ASAJA Cádiz ha mantenido una serie de reuniones técnicas con la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, tras la publicación de la resolución definitiva de las ayudas forestales, el pasado 23 de abril, con el objetivo de facilitar y resolver las incidencias del gran número de expedientes presentados que se quedaron fuera de esta resolución.

Las ayudas concedidas, que se encuadran en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, ascienden a 63,3 millones de euros para toda Andalucía, de un presupuesto inicial de 106 millones de euros, se convocaron en 2019 tras siete años sin hacerlo el Gobierno anterior. “Desde ASAJA Cádiz hemos sido muy reivindicativos para que se resolviesen lo antes posible por la importancia de ejecutar los trabajos contemplados en las mismas. Entre las principales labores contempladas en estas ayudas están las podas, desbroces, clareos, construcción de balsas, que son fundamentales que se realicen cuanto antes para la limpieza de nuestros montes”, destaca Luis Ramírez, secretario general de ASAJA Cádiz.

Tras la resolución, “y pese a que hay un gran número de expedientes que se han resuelto favorablemente, hay un número de expedientes que se han tramitado en nuestra provincia que se quedaron fuera”. Por ello, y al hilo de estas reuniones entre técnicos de ASAJA Cádiz y la Consejería, “agradecemos la predisposición de la Junta de Andalucía para resolver estos expedientes que habían quedado inicialmente fuera”, y sobre los que desde la asociación han presentado los pertinentes recursos de reposición “que esperamos y pedimos a la Consejería se resuelvan favorablemente y lo antes posible. De cara al otoño, el solicitante debe saber si va a contar o no con las ayudas y tener la certeza para poder acometer las labores previstas”. Ramírez ha subrayado que “sería una pena que no fuera así, que ya que nos consta que hay un presupuesto sobrante en esta convocatoria que debe adjudicarse en la misma y no esperar a otra convocatoria, más cuando los solicitantes llevan dos años esperando a que se resuelvan estas ayudas”.

El secretario general de ASAJA Cádiz ha agradecido además a la Consejería su predisposición “por evitar los errores del anterior equipo de gobierno, al convocar estas ayudas en 2019, ya que llevaban 7 años sin convocarse, desde el 2012”, y ha aplaudido el anuncio de una nueva convocatoria próximamente, y confía en que esta próxima convocatoria gane en celeridad en su resolución con respecto a la que acaba de publicarse”. Por último, ha añadido que “reiteramos en que es necesario que en esta convocatoria se resuelvan favorablemente los expedientes que no han resultado beneficiarios porque son los espacios forestales andaluces los que lo necesitan”.