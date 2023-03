Instan a la Junta andaluza a poner en marcha al 100% el programa necesario para presentar los expedientes de la PAC

El vicesecretario general de Agricultura de UPA Jaén, Jesús Cózar, afirma que los técnicos de la Organización se encuentran con el mal funcionamiento de la aplicación, lo que les impide presentar las solicitudes conforme las van realizando y critica que estamos perdiendo un tiempo muy valioso en un año complicado por las numerosas novedades que conlleva este año la tramitación de los expedientes de la PAC.

Al considerarlo como una herramienta fundamental para presentar las solicitudes de la PAC, UPA Jaén insta a la Consejería de Agricultura a que ponga en marcha al 100% y “de forma urgente” la aplicación necesaria para que los técnicos de la Organización puedan comenzar a tramitar los expedientes de la PAC y de las ayudas comunitarias en un año complicado como es éste de 2023.

El vicesecretario general de Agricultura, Jesús Cózar, afirma que “hemos agotado casi el 20% del plazo para tramitar las solicitudes y todavía no hemos podido finalizar la mayoría de expedientes de la PAC porque el programa de captura no está al cien por cien, como tampoco están disponibles algunas de las ayudas que se pueden solicitar por no publicarlas en el BOJA. Esto es una competencia de la Junta de Andalucía y por eso reclamamos a Agricultura que ponga en marcha los mecanismos necesarios para poder hacer nuestro trabajo y atender la demanda de nuestros agricultores y ganaderos”.

LA CONSEJERÍA “SE HA DEDICADO MÁS A HACER POLÍTICA, CONFRONTANDO CON EL MINISTERIO POR LA NUEVA PAC, DEJANDO DESASISTIDO UN TRABAJO FUNDAMENTAL”

UPA Jaén reclama la aplicación ya en un año complicado como éste 2023. “Estamos al comienzo de la tramitación de una nueva PAC, que viene con muchos cambios, con muchas novedades, y donde nos lleva bastante más tiempo tramitar un expediente. Los técnicos estamos preparados para poder asesorar a los agricultores y ganaderos. Estamos preparados para presentar las solicitudes, pero no podemos hacerlo al cien por cien porque nos faltan las herramientas que debe aplicar la Junta de Andalucía. Llevamos ya quince días de retraso y eso se notará después, conforme vaya pasando el tiempo y se acerque el 31 de mayo, día en el que se cierra el plazo de presentación”, añade Jesús Cózar.

Y es que el vicesecretario general de Agricultura se muestra crítico con la forma de actuar de la Consejería de Agricultura. “Se ha dedicado más a hacer política, confrontando con el Ministerio por la nueva PAC, dejando desasistido un trabajo fundamental como es la puesta en marcha del programa de captura y de las ayudas incluidas en el Programa de Desarrollo Rural para que los técnicos podamos ir asesorando y presentando las solicitudes de nuestros agricultores. Y ahora nos encontramos con un mal funcionamiento de la aplicación con la que se hacen las solicitudes de la PAC, lo que nos obliga a dejar los expedientes a medias porque no podemos presentarlos definitivamente. Así es difícil trabajar. Además, no entendemos los motivos por los que la Consejería de Agricultura no pagará los ecorregímenes a un agricultor que el año pasado solicitó las ayudas agroambientales al olivar en producción integrada”. Y añade: “lo que ya es el colmo es que la Junta de Andalucía deje fuera de las nuevas ayudas agroambientales a este tipo de Olivar en Producción Integrada, así como la ayuda al olivar Ecológico en montaña, afectando económicamente a miles de agricultores de nuestra provincia y Andalucía”.