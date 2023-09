Instan a Agroseguro a realizar las peritaciones pendientes en todos los cultivos afectados por el pedrisco «en tiempo y forma»

La UCCL ha instado a Agroseguro a realizar las peritaciones pendientes «en tiempo y forma», ya que no se trata solo del viñedo sino que hay numerosos casos de siniestros en cultivos de la provincia de León «que habiendo cumplido los plazos de comunicación de la ocurrencia de los mismos a la Entidad Estatal Aseguradora siguen sin visos de ser peritados».

La organización señala que tras un verano que ha azotado a todo el territorio nacional con una sequía histórica, en una campaña con precios de inputs históricos, que dejan los cultivos de secano en muy mala posición «estamos empezando a experimentar eventos meteorológicos que están complicando las labores de recolección de algunos cultivos de regadío como son las alubias, cultivo tan representativo de nuestra provincia».

“NO ES LA PRIMERA VEZ NI LA ÚLTIMA QUE AGROSEGURO RETUERCE LA NORMATIVA DE LA MANERA EN QUE LES SEA CONVENIENTE PARA QUEDARSE CON ALGO DE CARNE ENTRE LAS UÑAS»

No obstante, durante el verano, se han producido algunas tormentas en la zona que han producido daños por pedrisco u otros factores que han mermado las producciones de otros cultivos como pueden ser el maíz. Estos siniestros» han sido informados por parte del agricultor en los plazos legales que marca el seguro agrario dado que no es la primera vez ni la última que Agroseguro retuerce la normativa de la manera en que les sea conveniente para quedarse con algo de carne entre las uñas».

No obstante, esta «obstinada actitud por parte de la Agrupación a la hora de aplicar las normativas férreamente aunque lleguen a admitir que muchos puntos de la misma son de redacción escueta, ambivalente e insuficiente no parece ser bidireccional. Parece ser que cuando llega el momento de las indemnizaciones dicha actitud se remarca de forma mucho más contundente pero pasa a ser relativamente laxa cuando es aplicable a la propia Entidad».

En concreto, se refieren a que varios de los partes por pedriscos y otros factores acaecidos durante el mes de junio tenían la obligación de ser peritados en 7 días en determinados siniestros y un mes en otros, sin embargo los peritos han sido asignados en agosto, dos meses después y las peritaciones aún no se han realizado, habiendo trascurrido 3 meses en total.

Ante esta situación La Unión de Campesinos de León reclama una rápida acción por parte de la Entidad Gestora para proporcionar los peritos y los medios disponibles de forma rápida para agilizar las peritaciones y por tanto la cosecha en las zonas afectadas por las tormentas y de la misma forma recuerda que quedan 8 días para el fin de garantías del seguro de alubias, cultivo especialmente sensible en su fase final, y cuyo elevado precio justifica sobradamente la especial atención, rapidez y agudeza en el peritaje.

Dicha fecha de fin de garantías, 20 de septiembre, elegida por Agroseguro y Enesa, «se antoja demasiado escasa para el cultivo, y este año será, si no cambia mucho la predicción, prueba fehaciente de ello. El seguro es una herramienta de la que disponen los agricultores y ganaderos de nuestro país para fortalecer y asegurar ese sector primario estratégico y asegurar la no dependencia de nuestro país de importaciones externas no seguras para el productor y el consumidor y no un negocio con monopolio que parece facultar a los orquestadores del mismo a interpretar y desinterpretar la normativa a su conveniencia».