Insisten en la prevención y contención del foco de peste porcina como prioritario: «Ya habrá tiempo de pedir responsabilidades a quien corresponda»

Unión de Uniones, ante las últimas informaciones sobre peste porcina, (PPA), insiste en que se deben concentrar ahora todos los recursos en la contención del foco y asegura que «ya habrá tiempo de pedir responsabilidades a quien corresponda, si finalmente se llega a la conclusión de que ha sido un fallo de bioseguridad del laboratorio».

Unión de Uniones, tras la reunión que se celebró el pasado viernes, insiste en que lo urgente ahora es contener el foco de PPA y erradicarlo, implementando medidas contundentes y eficaces, como la reducción de fauna salvaje – jabalíes – o el vaciado de granjas de la zona afectada.

La organización considera que es una buena noticia que el foco siga estable y que durante el fin de semana no se hayan conocido nuevos casos de contagios de jabalíes. Este dato supone un poco de alivio al sector, pero Unión de Uniones se muestra cauta, pues no descarta que puedan surgir nuevos a lo largo de la semana.

Asimismo, lamenta «la falta de contundencia por parte del Ministerio, no mostrándose favorable al vaciado de las explotaciones de la zona afectada» y señalando a las comunidades autónomas «como las encargadas de todo lo que se refiere a reducir la población de jabalíes, sin asumir ninguna responsabilidad».

Unión de Uniones cree que, con independencia del origen del virus, no se puede escatimar recursos en su contención. Insiste en que «la investigación sobre cómo ha llegado no debe eclipsar todo lo demás y se debe establecer un protocolo en el que primen las medidas de bioseguridad en las explotaciones y la protección de las mismas, ya que son los productores y sus animales los más afectados por ello».

¿LA UBICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CONFINAMIENTO BIOLÓGICO DE LAS CEPAS DE REFERENCIA ES LA MÁS IDÓNEA?

En este sentido, la organización cree que si, tras la debida investigación, se llega a la conclusión de que ha sido por un fallo de seguridad de los centros que estudian estos virus, – y con independencia de ello también – habría que reflexionar sobre si la ubicación de las instalaciones de confinamiento biológico de las cepas de referencia es las más idónea.

Unión de Uniones cree que si hay un laboratorio que investiga la enfermedad y por un fallo de contención el virus sale al exterior, si en pocos kilómetros a la redonda hay animales que se pueden contagiar y transmitir, el peligro de epidemia es muchísimo mayor.

Además de esta reflexión, desde la organización hacen un llamamiento a la calma, especialmente del sector productor, el más afectado. «Hay que dejar que la investigación siga su curso. Ya habrá tiempo de pedir responsabilidades a quien corresponda, si finalmente se llega a la conclusión de que ha sido un fallo de bioseguridad del laboratorio», concluye Luis Cortés, coordinador estatal de Unión de Uniones.