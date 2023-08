Inseguridad jurídica: el cuaderno digital entra en vigor a partir del día 1 mientras la modificación anunciada se publicará con posterioridad

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha criticado que los bandazos del Ministerio a la hora de planificar la entrada en vigor del nuevo cuaderno digitall de explotación van a crear un espacio de inseguridad jurídica a partir del viernes1 de septiembre y, hasta la prevista modificación del calendario de su entrada en vigor, pide una instrucción clara y oficial acerca de cómo deben actuar los agricultores.

El Real Decreto 1054/2022, en la actualidad en vigor, establece que, a partir de este próximo viernes, día 1 de septiembre, el cuaderno digital de explotación agrícola (CUE), será obligatorio para las explotaciones con más de 30 hectáreas de cultivos agrícolas o pastos permanentes, o más de 10 hectáreas de cultivos permanentes o más de 5 hectáreas de regadío o con alguna parcela de invernadero.

Unión de Uniones ya manifestó que estos requisitos del cuaderno digital de explotación eran excesivos y, además, no compensados, incumpliendo la Ley 30/2022 de gestión de la PAC. Por esta razón propuso un calendario alternativo en el que las explotaciones se irían incorporando al CUE en función de su dimensión, de forma que las microexplotaciones (menos de 10 ocupados y menos de 2 millones de euros), es decir, la inmensa mayoría de las explotaciones españolas, no entrasen en el mecanismo hasta el 2028.

Ante la insistencia del sector y de las propias CCAA en que las exigencias iniciales del Ministerio eran poco menos que imposibles de llevar a la práctica, el MAPA ha anunciado una modificación del calendario que, junto con otras modificaciones de los Reales Decretos de la nueva PAC, está sometido a consulta pública hasta el 8 de septiembre. Los cambios, por lo tanto, no entrarán como mínimo en vigor hasta avanzado dicho mes, lo que deja un espacio de inseguridad jurídica hasta su aparición en el BOE.

PIDEN AGOTAR LOS PLAZOS QUE PERMITE LA REGULACIÓN COMUNITARIA Y QUE EL MINISTERIO “NO COMETA EL MISMO ERROR IMPONIENDO EXIGENCIAS QUE NO SE PUEDAN CUMPLIR”

Según la nota informativa del Ministerio y el texto sometido a consulta pública, el futuro real decreto será aplicable de forma retroactiva desde el 1 de septiembre para que las disposiciones del Real Decreto 1054/2022 no deriven en penalizaciones para los agricultores y ganaderos «pero lo cierto es que este viernes, los agricultores y ganaderos que entran en el campo de aplicación del CUE, con el BOE en la mano, tendrían que cumplir lo que dice dicho Real Decreto», según expresan desde la organización, «porque la propia nota explicativa del MAPA ya dice al principio que tiene únicamente fines informativos y no pretende sustituir las normas jurídicas aplicables».

Para Unión de Uniones, esta situación la ha provocado la cerrazón inicial del Ministerio al establecer en el Real Decreto 1054/2022 un calendario para el CUE «que ya dijimos que era inaplicable y, además, innecesariamente riguroso».

La organización, en sus alegaciones a la nueva propuesta normativa, seguirá insistiendo en una planificación más razonable para las obligaciones del Cuaderno Digital, agotando los plazos que permite la regulación comunitaria y pidiendo al Ministerio que no vuelva a cometer el mismo error imponiendo exigencias que no se puedan cumplir. La organización reclama también una comunicación oficial del Ministerio, con validez legal y antes de este 1 de septiembre, para dar garantías a los agricultores y ganaderos, «no de que no serán sancionados si incumplen, sino de que no están obligados a cumplirla, que es lo que de verdad procede».