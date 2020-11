Innovación rural: El proyecto internacional Prototyping logra 57 nuevos productos alimentarios y 130 empresas formadas

Más de 130 pymes y micropymes agroalimentarias de Andalucía y Portugal han recibido formación y asesoramiento. 57 nuevos prototipos de productos alimentarios se han desarrollado y se han llevado a cabo 26 testeos de mercado de esos productos en mercados y tiendas en Andalucía y Portugal. Son los resultados que arroja Prototyping AAA+, un proyecto transnacional desarrollado por entidades andaluzas y portuguesas, que se clausuró la semana pasada.

En Andalucía se han formado 50 empresas y se han desarrollado 23 prototipos de nuevos productos agroalimentarios. Además, se han realizado 14 testeos de mercado de productos andaluces en Andalucía, 7 de productos andaluces en Portugal y 5 de productos portugueses en Andalucía.

El proyecto, desarrollado durante los últimos tres años en la Eurorregión AAA+ (Andalucía, Algarve y Alentejo), tenía como objetivo mejorar la competitividad y la rentabilidad de las pymes agroalimentarias de estos territorios. Para ello ha desarrollado un servicio de apoyo a pymes y micropymes para poner nuevos productos en el mercado, rápido, barato y sin riesgos, que ha ensayado en este proyecto. “Queremos promover un ecosistema empresarial en el que sea fácil poner productos en el mercado en términos de tiempo, inversión y riesgo: hablamos de eficacia en el emprendimiento”, afirmó Gerónimo Sánchez Bendala, director técnico del proyecto en Andanatura.

Por su parte, Julio Campos Vidiella, gerente de la Fundación Andanatura, insistió en la importancia de afrontar el arranque de las empresas y el desarrollo de nuevos proyectos desde una perspectiva enfocada en el cliente, ya que “no tiene sentido producir lo que nadie va a comprar”: “Hemos confirmado que hay instrumentos suficientes para que las pymes puedan conocer qué hará el cliente con su producto antes de tener que hacer grandes inversiones”, afirmó. “El mejor estudio de mercado es una prueba de mercado”.

El proyecto se apoya en tres estrategias conjuntas:

El prototipado : se facilita el desarrollo de nuevos productos o la mejora de los ya existentes a través de un proceso de ensayo. Se utiliza la estrategia de la fábrica blanca : una empresa ya existente alquila sus instalaciones a otra empresa o emprendedor, para que éste pueda desarrollar su primer prototipo sin invertir en una fábrica propia. Es una fuente de ingresos para la empresa y una oportunidad para el emprendedor de producir con menor coste un producto que testear.

: se facilita el desarrollo de nuevos productos o la mejora de los ya existentes a través de un proceso de ensayo. Se utiliza la estrategia de la : una empresa ya existente alquila sus instalaciones a otra empresa o emprendedor, para que éste pueda desarrollar su primer prototipo sin invertir en una fábrica propia. Es una fuente de ingresos para la empresa y una oportunidad para el emprendedor de producir con menor coste un producto que testear. Diseño : Se ha mejorado el packaging o el etiquetado de numerosos productos, para atraer a su cliente objetivo y para informar adecuadamente de las características de los productos.

: Se ha mejorado el packaging o el etiquetado de numerosos productos, para atraer a su cliente objetivo y para informar adecuadamente de las características de los productos. Testeos de mercado: el proyecto se basa en la filosofía de que es necesario obtener feedback real del cliente antes de hacer una gran inversión en la fabricación del producto. Los testeos de mercado permiten corregir aquello que falla para el cliente: etiquetado, receta, tamaño del producto, formato, etc.

PROTOTYPING EXPORT, UN PASO ADELANTE PARA LAS PYMES ANDALUZAS Y PORTUGUESAS

Prototyping AAA+ (Red de Cooperación Transnacional para la Mejora de la Competitividad Empresarial del Sector Agroalimentario a través del Prototipado) ha sido ejecutado por entidades andaluzas y portuguesas: la Fundación Andanatura para el Desarrollo Socioeconómico del Territorio (beneficiario principal), la Unión de Agricultores y Ganaderos de Andalucía (COAG Andalucía), la Divisao de Emprendedorismo e Transferencia de Tecnología de la Universidade do Algarve (CRIA), la Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA) y la Agencia de Desenvolvimiento Regional do Alentejo (ADRAL).

Es un proyecto cofinanciado en un 75% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa de Cooperación INTERREG VA España-Portugal (POCTEP). El ámbito de ejecución de este proyecto abarca las regiones de Algarve, Alentejo y la mitad occidental de Andalucía, y

Una continuación de Prototyping, el proyecto Prototyping Export (Sistema Innovador Común de Internacionalización de las Pymes Artesanas Agroalimentarias de la Eurorregión), ha sido aprobado por el programa Interreg VA España Portugal (POCTEP), y ya está en marcha.

Su objetivo es acompañar a las micropymes agroalimentarias andaluzas y portuguesas en un nuevo paso adelante: la exportación al mercado europeo. Con la participación de ADRAL Y NERA, además de otras entidades que se han incorporado al proyecto como Landaluz (Asociación Empresarial Alimentos de Andalucía), NERE (Núcleo Empresarial da Região de Évora, Associação Empresarial), y Tertulia Algarvia (Centro de Conhecimento em Cultura e Alimentação Tradicional do Algarve), Prototyping Export mantiene esta filosofía de ensayo y pivotaje, con el propósito de testear los productos en el resto de Europa. Más información.