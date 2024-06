InLac promueve una cata histórica de quesos europeos en Nueva York y lanza una Plataforma online para impulsar las exportaciones a EEUU

Little Spain, uno de los mercados gastronómicos más emblemáticos de Nueva York, ha acogido una de las catas de quesos europeos más emblemáticas realizadas hasta la fecha en EEUU, de la mano de la Organización Interprofesional Láctea (InLac) -que reúne a todos los operadores del sector en España, desde los ganaderos a las cooperativas pasando por los fabricantes- en el marco de la campaña de promoción cofinanciada por la UE denominada “Discover the European Cheestories with cheeses from Spain”.

España exportó en 2023 más de 8.700 toneladas de quesos por valor superior a 105 millones de euros a EE. UU., lo que le convierte en uno de los principales mercados fuera de la UE. De acuerdo con los últimos datos de InLac, estas exportaciones de quesos de España a los Estados Unidos continúan teniendo un importante peso y en 2023 han supuesto un 13,01% en valor y un 7,41 % en volumen del total de las exportaciones de quesos, posicionándose como el tercer mercado exterior del sector en valor y el cuarto en volumen en esta categoría. Pero su potencial de crecimiento es todavía, para los expertos, “enorme”.

Según ha subrayado la directora gerente de InLac, Nuria María Arribas, EE. UU. es el tercer país más poblado por detrás de China e India. Dentro de diez años, este coloso tendrá casi 350 millones de habitantes, que demandarán crecientes cantidades de alimentos, como los quesos europeos y españoles. Y se estima que el consumo de queso per cápita aumente más del 4,3% hasta el 2027.

Para aprovechar estas ingentes oportunidades de negocio, se ha presentado también en Little Spain de Nueva York, de forma paralela a la cata de quesos, una nueva plataforma online revolucionaria, que conectará a las empresas europeas y españolas -y a sus diferentes DOPs e IGPs- con los grandes importadores y distribuidores, lo que anticipa un fuerte incremento de las exportaciones, ya que hará mucho más fácil, rápido y accesible intercambiar información y cerrar pedidos.