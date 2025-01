InLac promociona el potencial de los quesos españoles en la prestigiosa feria Winter Fancy Food de Las Vegas

La campaña de promoción e información “Discover the European Cheestories with cheeses from Spain” impulsada por la Organización Interprofesional Láctea (InLac) con apoyo de la Unión Europa sigue su curso, con nuevas actividades programadas para 2025. Así, nuestros quesos han mostrado su potencial en la prestigiosa feria Winter Fancy Food que se celebró en Las Vegas (Nevada) del 19 al 21 de enero, un foro de especial relevancia para el sector, ya que más de 13.000 profesionales de todo el mundo participan, incluidos fabricantes, minoristas, compradores, distribuidores y medios de comunicación, ha subrayado InLac.

De hecho, los compradores de todos los canales comerciales confían en Winter Fancy Food Show de Las Vegas para buscar alimentos de alta calidad de los mejores fabricantes, constituyendo un foro de enorme interés para el sector quesero europeo también, ha añadido la Interprofesional.

“Estamos muy contentos con la receptividad que nuestros quesos han logrado en las distintas actividades organizadas en la feria, como charlas informativas o las degustaciones, en las que se ha dado a conocer la variedad, calidad y versatilidad de los quesos europeos de origen español”, ha subrayado la directora gerente de InLac, Nuria Maria Arribas.

La participación en ferias ha sido una de las prioridades de esta campaña de promoción, que ha llevado a InLac a estar presentes en foros de relevancia como la Good Food Mercantile o la Summer Fancy Food para mostrar la versatilidad y excelencia de los quesos europeos de origen español.

Con el objetivo de mejorar sus oportunidades de negocio en EE. UU., el sector informó también en el marco de la Winter Fancy Food de la nueva plataforma online que conecta a las empresas queseras europeas y españolas -y a las diferentes denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas- con los grandes importadores y distribuidores, con el objetivo de impulsar las exportaciones, ya que está haciendo mucho más fácil, rápido y accesible intercambiar información y cerrar pedidos.

La plataforma incluye una guía práctica sobre las normas y legislación aplicable a este mercado que deben cumplir los exportadores, desde el registro de establecimientos con la Food and Drug Administration (FDA), hasta el etiquetado de estos alimentos lácteos, pasando por las regulaciones sobre aditivos y sustancias alergénicas que les afectan. Asimismo, una red de networking especializada conecta a importadores y exportadores, facilitando el intercambio de nuestros quesos de alta calidad, únicos y diferenciales.

La campaña de promoción, de tres años de duración (2023-2025), contempla acciones de divulgación en Nueva York, San Francisco, Florida, Las Vegas, Miami y Chicago, y se ha propuesto aumentar el nivel de conocimiento sobre las bondades de los quesos europeos, especialmente su variedad y diversidad. España exportó en 2023 más de 8.700 toneladas de quesos por valor superior a 105 millones de euros a EE. UU. Este país acapara el 13 % en valor y un 7,4 % en volumen del total de las exportaciones de quesos, posicionándose como el tercer mercado exterior del sector en valor y el cuarto en volumen.