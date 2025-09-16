Indignación por lo que consideran una ausencia injustificada de UGT en la Mesa de Reunión del Convenio del Campo de Extremadura

APAG Extremadura Asaja y Asaja Extremadura Cáceres han manifestado públicamente su profunda indignación y rechazo ante lo ocurrido este martes 16 de septiembre cuando la UGT no asistido a la reunión de la Mesa de Reunión del Convenio del Campo de Extremadura, en lo que consideran «una ausencia injustificada».

La reunión, convocada formalmente para abordar asuntos clave para el futuro del sector, ha tenido que ser suspendida debido a la ausencia injustificada del sindicato UGT, «que no ha comunicado en ningún momento ni su falta de asistencia ni los motivos de la misma. Esta actitud ha dejado literalmente plantada a toda la mesa de negociación, demostrando una falta de respeto absoluta hacia el campo extremeño y sus representantes», aseguran ambas organizaciones agrarias.

Asimismo, creen que «este hecho es un ejemplo más de lo que está ocurriendo en el conjunto del país, donde, en lugar de favorecer el diálogo social, se imponen decisiones desde el propio Ministerio de Trabajo, sin tener en cuenta los acuerdos alcanzados previamente en el ámbito de la negociación colectiva».

Desde ambas organizaciones «queremos recordar que seguimos trabajando para que la Tarjeta Profesional Agraria sea una herramienta útil que facilite el día a día de agricultores y ganaderos, pero resulta extremadamente difícil avanzar en acuerdos de convenio cuando quienes deben sentarse a negociar no acuden a las reuniones o actúan de manera unilateral».

Finalmente, exigen a UGT una rectificación inmediata y un compromiso real con el diálogo social en el sector agrario extremeño. «Las necesidades de nuestro campo no pueden quedar supeditadas a decisiones políticas ni a actitudes irresponsables que bloquean cualquier avance en la mejora de las condiciones laborales y de producción». La misma reunión ha quedado emplazada para el 29 de septiembre.