Incendios: la Xunta dará ayudas para recuperar terrenos y hábitats cinegéticos y para sembrar cereales que sirvan de alimento a la fauna silvestre

La Xunta de Galicia pondrá a la disposición de los afectados por los incendios forestales de este verano ayudas para recuperar terrenos y hábitats cinegéticos así como diferentes tipos de infraestructuras de uso público localizadas dentro de la Red gallega de espacios protegidos y reservas de biosfera y que habían resultado afectadas por el fuegos. Asimismo, habrá ayudas a la siembra de cereales para que sirvan de alimento a la fauna silvestre.

Así lo avanzó la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, durante una visita al Tecor de Dozón, en la parroquia de O Castro, que resultó afectada por un incendio ocurrido a mediados de este mes de agosto.

Acompañada por el alcalde, Adolfo Campos, la responsable autonómica explicó que estas aportaciones se canalizarán a través de dos órdenes de subvenciones dirigidas, por un lado, a compensar a los responsables de terrenos cinegeticamente ordenados (Tecores) y, por otro, a ayuntamientos y titulares de montes vecinales al contado común con infraestructuras de uso público dentro de espacios protegidos afectados por los incendios.

En el primer caso, Ángeles Vázquez explicó que, en el marco de sus competencias, la Consellería ayudará a cubrir gastos relacionados con la siembra de cereales para que sirvan de alimento a la fauna silvestre y contribuya a recuperar de este modo tanto los hábitats cinegéticos como los suelos afectados.

Asimismo, los Tecores también podrán solicitar ayudas económicas para recuperar infraestructuras o instalaciones (refugios, fuentes, bebederos y comedores para animales, cercados, etc.) que habían resultado afectadas.

En cuanto a la segunda línea de subvenciones, se cubrirán los costes relacionados con la reposición y reparación de elementos estructurales de sendas y rutas «como señales, miradores, barandas y pasarelas de madera», infraestructuras e instalaciones de interpretación del medio natural y elementos localizados en áreas recreativas.

Hace falta subrayar que estas aportaciones forman parte del paquete de medidas urgentes para la reparación de los daños causados por la ola de incendios en Galicia y que está previsto que apruebe el Consello da Xunta a próxima semana.