Impulsan una visión compartida para el futuro de la DO Cavan con el objetivo de definir un plan estratégico a ocho años

La Asociación de Elaboradores de Cava (AECAVA) ha celebrado en la Cofradía del Cava de Subirats una jornada de trabajo “Construyendo juntos el presente y el futuro de la DO Cava”, un encuentro clave que reunió a directivos y propietarios de bodegas elaboradoras de Cava con el objetivo de definir de manera colectiva las grandes líneas estratégicas que deben guiar la Denominación de Origen Cava en los próximos años. La jornada, que se desarrolló en un formato plenamente participativo, sirvió para sentar las bases de un plan estratégico a ocho años, avanzar hacia una gobernanza más abierta y representativa y construir una visión compartida centrada en la sostenibilidad integral, la competitividad del sector y la proyección internacional del cava.

Durante la mañana, los representantes de las bodegas asociadas a la patronal AECAVA trabajaron en diferentes mesas temáticas en las que se abordaron cuestiones clave como la evolución del modelo productivo, la sostenibilidad económica, social y ambiental, el posicionamiento del cava en los mercados internacionales, la creación de valor y la necesidad de reforzar los mecanismos de participación y consenso dentro de los órganos de gobierno de la DO.

De la jornada de trabajo se desprende la voluntad de seguir avanzando en la evolución estratégica de la DO Cava, a partir de una mayor cohesión sectorial, de un liderazgo que motive e implique a todos los agentes y de un relato compartido que sitúe al consumidor en el centro. Las aportaciones recogidas ponen en valor el camino recorrido hasta ahora, reconociendo que se han hecho muchas cosas bien, al tiempo que señalan oportunidades para hacerlo aún mejor.

En este sentido, se destaca la importancia de reforzar el prestigio de la marca CAVA poniendo el acento en la calidad y el valor, de recuperar el amor y el aprecio por el cava en nuestro territorio (especialmente en el sector de la restauración) y de apostar decididamente por la innovación, la digitalización y una comunicación profesional y unificada.

“SE DEMUESTRA QUE EL FUTURO DE LA DO CAVA SOLO SE PUEDE CONSTRUIR DESDE EL DIÁLOGO, EL CONSENSO Y LA CORRESPONSABILIDAD”

Asimismo, se remarca la necesidad de seguir trabajando para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de toda la cadena de valor, del viticultor al mercado, avanzando hacia instituciones más eficientes, con mayor transparencia y una gobernanza participativa que refuerce el sentimiento de pertenencia y el orgullo de sector.

El presidente de AECAVA, Joaquim Tosas, ha valorado muy positivamente la jornada y ha destacado la importancia del trabajo conjunto del sector: “Esta jornada demuestra que el futuro de la DO Cava solo se puede construir desde el diálogo, el consenso y la corresponsabilidad. Hemos dado un paso importante para definir hacia dónde queremos ir como sector y cómo queremos posicionar el cava en un contexto global cada vez más exigente.” Tosas también subrayó que las conclusiones extraídas marcarán un antes y un después en la manera de afrontar los retos futuros: “Tenemos el reto de ser más sostenibles, más competitivos y más cohesionados. Las aportaciones recogidas hoy nos permitirán avanzar hacia una DO Cava más fuerte, con una visión a largo plazo y con la implicación real de todos sus actores.”

Como resultado de la jornada, se elaborará un documento de conclusiones que recogerá las líneas estratégicas consensuadas y que tendrá como objetivo servir de base para los trabajos del nuevo pleno del Consejo Regulador del Cava (CRC), así como para la actualización del plan estratégico y la definición de posibles reformas en materia de gobernanza y sostenibilidad de la DO Cava. Con esta iniciativa, AECAVA reafirma su compromiso de liderar espacios de reflexión y trabajo colectivo que contribuyan a reforzar el presente y el futuro del sector del cava, apostando por un modelo basado en la calidad, la sostenibilidad y la proyección internacional.