Igualdad Animal lamenta el confinamiento masivo de las aves y pone en duda su utilidad para frenar la propagación de la gripe aviar

La Fundación Igualdad Animal ha lamentado el confinamiento «masivo» de las aves para evitar el impacto de la gripe aviar y ha puesto en duda la utilidad de esta medida, al considerar que «no resuelve el problema sino que lo agrava».

Para esta organización animalista, «la evidencia científica demuestra que la gripe aviar no se origina ni se expande únicamente por las aves silvestres, sino que está ligada al modelo intensivo de producción».

Igualdad Animal ha reiterado en un comunicado que el confinamiento es una opción «desproporcionada que afecta al bienestar de los animales».

La experiencia «demuestra» que estos confinamientos «pueden durar meses, convirtiendo un ‘encierro temporal’ en un estado casi permanente», ha añadido.

Es algo que «desincentiva a los sistemas que han invertido en mejorar el bienestar, como son las granjas sin jaulas y aquellas con acceso al exterior, y premia a quienes continúan operando bajo modelos intensivos que alimentan las crisis sanitarias».

Estas quejas se suman a otras, como las diputaciones vascas, que creen que los últimos datos sobre la gripe aviar «no justifican la adopción de medidas tan restrictivas como el confinamiento total de aves de corral» y dicen que la decisión del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación «resulta prematura y genera un daño considerable al sector campero».

Las instituciones forales de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava han difundido un comunicado conjunto tras una reunión telemática con representantes del sector campero del huevo -Euskaber, Lumagorri y Ovo 12- para abordar el impacto de las restricciones por la gripe aviar, quienes han expresado «su preocupación por las consecuencias del confinamiento obligatorio de las aves».