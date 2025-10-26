Identificado otro positivo de dermatosis en Cataluña, sigue la vacunación y recuerdan al Gobierno que «la enfermedad no entiende de fronteras»

El Departamento catalán de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación ha identificado un nuevo positivo de dermatosis nodular contagiosa (DNC) en el Alt Empordà (Girona) al tiempo que sigue suministrando vacunas en las zonas restringidas por esta enfermedad animal que no es contagiosa para el ser humano. Con el nuevo positivo, los casos contabilizados son 18 (17 en el Alt Empordà y 1 en el Gironès). Paralelamente, cada vez hay más voces que piden al Ministerio un plan nacional porque «la enfermedad no entiende de fronteras».

Además, el pasado viernes 24 el departamento de Agricultura y el Ministerio han decidido levantar las restricciones del radio de Osona (Barcelona), donde este jueves se descartó un posible negativo, tras realizar una nueva valoración del riesgo.

La Generalitat y el Ministerio ya han presentado en la Comisión Europea el Plan vacunal para la dermatosis nodular contagiosa, cuyo primer brote en Cataluña se registró el 3 de octubre en Castelló d’Empuries (Girona).

Una vez aprobado por Bruselas, el departamento de Agricultura podrá garantizar la vacunación de buena parte de las cabezas de vacuno catalán, teniendo en cuenta aquellas zonas con mayor riesgo, en cuanto a la proximidad de los tres primeros radios y las características del ganado, priorizando las vacas reproductoras de leche y de carne, por ser los animales más vulnerables.

El departamento recibirá 140.000 vacunas en los próximos días y hasta otros 250.000 viales durante la primera semana de noviembre.

Hasta el momento, los más de 60 equipos de veterinarios que trabajan en los tres radios han administrado ya 125.000 dosis.

PIDEN AL GOBIERNO UN PLAN NACIONAL PORQUE «LA ENFERMEDAD NO ENTIENDE DE FRONTERAS»

De forma paralela, la Junta de Castilla y León ha pedido al Gobierno central que lidere la respuesta nacional contra la amenaza de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), ante un «riesgo evidente» de transmisión, porque «la enfermedad no entiende de fronteras» y, actualmente, son las comunidades autónomas las que están reaccionando con medidas preventivas ante la aparición de focos en Gerona.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha recordado la alta contagiosidad de la enfermedad, que afecta al ganado bovino, y la rapidez de transmisión que ya se ha detectado en la Unión Europea, lo que obliga a reaccionar aunque por el momento en España los focos estén concentrados en Cataluña, ha apuntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.